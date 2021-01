No vamos a descubrir a estas alturas de la película que Fidel Albiac es un hombre clave en la vida de Rocío Carrasco. Acusado durante años por la familia Mohedano de manipular a la hija de Rocío Jurado, este estudiante de derecho siempre ha permanecido en un discreto segundo plano. A la sombra de su mujer pero siendo importante en sus decisiones. La última de ellas, demandar a Belén Esteban y a Olga Moreno. ¿Qué tiene que decir Albiac sobre esto?

Look se ha puesto en contacto con él para preguntarle y obtener más información sobre la decisión de su mujer de querellarse contra la colaboradora de ‘Sálvame’ y contra la mujer de Antonio David Flores. No es Fidel Albiac una de esas personas que coja el teléfono con facilidad ni que se caracterice por conceder declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, atiende a nuestra llamada y lo hace fiel a su estilo, tajante pero con una diplomacia suprema cuando tiene que hacer alguna manifestación.

Preguntado por esta querella por lo penal contra Belén Esteban y Olga Moreno, Fidel Albiac nos sorprende con su respuesta: «No tengo ni idea de esto, estaba fuera de casa cuando ha salido la información y no sé, pero no te puedo decir nada porque no me atañe a mí. Gracias». Elegante pero con firmeza, el marido de Rocío Carrasco se desmarca por completo de este movimiento judicial de su esposa.

Desde que llegó a la vida de Rocío hace dos décadas, Fidel se ha caracterizado por ser una persona educada en su trato con los medios de comunicación. Las veces que ha decidido a hablar públicamente lo ha hecho contando con el beneplácito de su mujer y siempre para puntualizar informaciones que ha considerado erróneas. Mucho más determinante se muestra el matrimonio en los juzgados, adonde no les importa acudir tantas veces sea necesario cuando ven amenazados su honor o sus derechos esenciales por parte de terceros.

Fidel Albiac apareció en la vida de Rocío Carrasco pocos meses después de que ésta se separase de Antonio David Flores. Corría el año 1999 y esa separación todavía sigue siendo uno de los temas calientes de la crónica social. De familia humilde y con varios proyectos profesionales truncados (quiso entrar a formar parte del cuerpo de Policía Municipal de Sevilla y del de bomberos), la imagen del andaluz siempre fue la del yerno perfecto. Nada más lejos de la realidad. El clan Mohedano no aceptó de buen grado este noviazgo y desde el principio Rocío tuvo que hacer frente a la negativa de gran parte de su familia. Una barrera que terminó de hacer más sólida todavía la relación con Albiac que terminó en boda, el 7 de septiembre de 2016.

Rocío Carrasco empieza el 2021 a golpe de demanda

Fue el periodista Pepe del Real el que destapó este pasado miércoles que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco había tomado la determinación de presentar una querella por lo penal en los juzgados contra Belén Esteban y Olga Moreno. Rocío considera que una vez más han sido vulnerado sus derechos como ciudadana y ni corta ni perezosa ha pasado a la acción. A la de San Blas le acusa de revelar datos de su economía. Esto sucedió cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ leyó en directos los datos de la deuda de más de un millón de euros que la hija de ‘la más grande’ tiene contraída con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid. Respecto a la mujer de Antonio David, recibirá la demanda al considerar Rocío Carrasco que ésta abrió una carta que no estaba a su nombre y que contenía información privada sobre su persona. Es decir, revelación de secretos.