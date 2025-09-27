Sonia Moldes rompe su silencio y lanza una grave acusación sobre Alessandro Lequio

Durante la década de los 90 y principios de los 2000, Sonia Moldes era uno de los rostros más mediáticos de la crónica social. Su relación con Alessandro Lequio le catapultó a lo más alto, aunque no pudo mantenerse y ha pasado los últimos años apartada del foco. Sin embargo, las memorias de Mar Flores, un libro titulado Mar en calma, han hecho que su nombre vuelva a sonar con fuerza y ha dado una entrevista en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

De esta manera, Sonia Moldes ha roto su silencio y ha lanzado una seria acusación contra Alessandro Lequio. Según dice, el colaborador grababa a sus conquistas y, siempre siguiendo su relato, ella fue la primera en averiguarlo. «Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso. Entonces, él se sienta en la cama, se ríe y me dice: eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto».

Sonia Moldes en su entrevista. (Foto: Telecinco)

La empresaria ha hablado sin tapujos y ha señalado de forma directa a su ex. No se ha quedado callada cuando los colaboradores de ¡De Viernes! le han pedido más datos y ha asegurado: «Alessandro era muy irrespetuoso. Alessandro me contó su vida, sé las personas con la que ha estado, cómo, dónde y por qué. Con ese material yo no sé qué quería hacer pero la respuesta es obvia, algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer, ¿chantajear? yo no lo sé». En LOOK únicamente estamos recogiendo las palabras de Moldes, ahora hay que esperar para escuchar la respuesta de Lequio, quien posiblemente hable en alguno de los programas donde ejerce de tertuliano.

Sonia Moldes: «Sé toda su vida»

A Sonia Moldes no le ha templado el pulso y ha insinuado que tiene material suficiente como para silenciar a Lequio. «Sé toda su vida, familiar y personal. Lo sé de su boca», ha declarado en el plató de Santiago Acosta y Beatriz Archidona. Por ese motivo, la audiencia está pendiente de sus palabras, sobre todo ahora que Alessandro está de plena actualidad debido al libro de Mar Flores.

Sonia Moldes en el plató de ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Me contó que estaba muy enamorado de Mar y lo que quería era que rompiera con Fernando», ha empezado diciendo. Después ha asegurado que, según ella, el italiano es el verdadero responsable de todo lo que le pasó a Flores en su momento. «Lo que hizo para dinamitar esa relación fueron las fotos famosas en la farola, para que Fernando les pillara y la dejara. Y así poder estar con ella». También recalca que «para mí eso no es amor».

La invitada de ¡De Viernes! Asegura que Lequio se sinceró con ella después de los desencuentros que tuvo con Mar Flores. «Me hablaba como un hombre dolido, pero no con odio. Decía que lo había pasado muy mal, aunque conmigo nunca daba la cara real».

La posición de Alessandro Lequio

Sonia Moldes en el plató de ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Alessandro Lequio está en una posición muy complicada, pero lleva muchos años trabajando en televisión y tiene herramientas suficientes para solucionar este problema. Ya ha reconocido algunas cosas, como por ejemplo que quería que Mar rompiera con Fernández Tapias para poder estar con ella.

«Nos presentaron y yo sabía que estaba con Fernando Fernández Tapias y yo intenté de todas las maneras provocar la ruptura. Una de las maneras fue decirle a Ana Obregón que se lo dijera a su padre, porque eran amigos», comentó en El tiempo justo. Sin embargo, de esto a todo lo que ha contado Sonia Moldes hay un gran paso, así que su reacción es uno de los acontecimientos más esperado de la próxima semana.