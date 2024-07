Skechers arrasa con su clon de las Birkenstock: son más cómodas y se están agotando´

Las famosas Birkenstock tienen un serio rival de la mano de la marca Skechers que ha creado un clon de alta calidad que todo el mundo quiere. Estamos ante una de las piezas más básicas de esta temporada y de las que están por llegar. Si deseamos empezar a cuidar un poco más nuestro cuerpo, nada mejor que empezar por los pies. Podemos mantenerlos en plena forma de la mano de unos expertos en el calzado que saben muy bien qué tipo de zapato se adaptará mejor a nuestras necesidades.

Los pies son un elemento que debemos cuidar, especialmente en verano. Teniendo en cuenta que nos hemos pasado todo el invierno con el pie cubierto cuando llega el bien tiempo nos enfrentamos a una serie de complicaciones que pueden ser claves. Los roces que podemos producirnos cuando estamos ante un mal calzado podría acabar dando lugar a una herida que nos durará toda la temporada. Podemos mantener bajo control nuestro cuerpo de la mano de un tipo de elemento que es fundamental. Que este verano no te pare nadie, con las Birkenstock o su clon de Skechers conseguirás el calzado más cómo que existe.

Skechers ha creado un clon de las Birkenstock

Las Birkenstock se han convertido en todo un referente, son una de las sandalias que más queremos disfrutar esta temporada y lo vamos a hacer de la mano de una serie de detalles que son fundamentales. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, o al menos de minimizar sus efectos.

Esas largas caminatas por la ciudad o ciudades que visitamos, unos viajes a la oficina o alrededor del mundo que necesitan de un cuidado extremo de nuestros pies. Justo lo que necesitamos para conseguir esa comodidad máxima es lo que tenemos de la mano de una marca como Skechers.

Se han hecho famosas sus zapatillas, pero cuidado, que tienen una increíble colección de sandalias que son casi tan importantes como ese calzado más tapado. Han conseguido incorporar esa tecnología destinada a ganar un antes y un después de la mano de una serie de elementos que son fundamentales.

Skechers cuidan al máximo sus diseños y no dudan en inspirarse en los mejores para crear un clon que puede ser nuestro por mucho menos de lo que parece. Toma nota de qué modelo se convertirá en uno de los básicos esta temporada.

Son más cómodas de lo que imaginas y se están agotando

Cuando un calzado se convierte en viral, no es de esperar que se acabe agotando y lo hará de tal forma que conseguiremos eliminar por completo una serie de elementos que siempre van de la mano. Habremos logrado encontrar un calzado que es sin duda alguna el más cómodo que hemos tenido nunca.

Por lo que vamos a conseguir un antes y un después de la mano de una serie de detalles que son fundamentales. Una opción de lo más recomendable que realmente puede convertirse en un básico esta temporada es un modelo de sandalia plana que este verano está rompiendo todos los esquemas.

Dejamos a un lado los tacones y nos subimos a unas sandalias planas y muy cómodas. Justo el elemento que necesitamos para conseguir aquello que deseamos. Un buen básico que acabará siendo el que marque un antes y un después. Por lo que, tenemos por delante un verano cargado de acción que podremos llevar a las mil maravillas de la mano de una sandalia espectacular.

Tal y como nos explican desde su página web: «Añade un nuevo sabor a un clásico del confort con la sandalia Skechers Arch Fit Granola. Sandalia tipo pala confort con dos tiras, con parte superior de ante suave y plantilla de sujeción Arch Fit». Son un buen básico que ha conquistado a medio mundo.

Algunos comentarios de estas sandalias no dejan lugar a dudas: «¡Estas sandalias han estado en mis pies desde que salieron de la caja! Soy talla 10, pero a diferencia de las zapatillas Skecher cerradas, en las que uso una 11, las sandalias son fieles a la talla (pedí la 11 y tuve que cambiarlas por una 10). Tengo un pie un poco ancho hoy en día, así que estos son anchos… de hecho, puede que tenga que apretarlos un poco. Por lo demás, ¡son las sandalias más cómodas que creo que he tenido! Nunca he sido muy fan del «look Birkenstock», pero últimamente lo que más me gusta es la comodidad y, sobre todo, el apoyo, ya que he tenido episodios de fascitis plantar y espolones óseos. Solo los tengo desde hace 3 semanas, así que tendré que esperar a ver cómo duran… ¡Definitivamente los volvería a comprar!». Por solo 75 euros pueden ser nuestras, eso sí, deberemos darnos prisa, se están agotando por momentos.