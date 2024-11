Silvia Marsó está de enhorabuena. Este 6 de noviembre, la actriz ha acudido a la premiere de su última película que lleva como título Verano en diciembre que ha tenido lugar en Madrid. Después de posar en el photocall habilitado ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. En un primer momento se ha mostrado afectada por lo ocurrido en Valencia tras el paso de la DANA que ha dejado un panorama desolador, más de 200 muertos y un número incierto (por ahora) de desaparecidos. «Estamos pasando unos días tremendos», ha indicado con tristeza.

Después ha hablado de lo emocionada que está por afrontar sus nuevos retos profesionales y es que en uno de ellos coincide con Candela Márquez, quien ya ha confirmado su romance con Alejandro Sanz. Cabe reseñar que las actrices mantienen un vínculo cercano porque han coincidido en la serie La Encrucijada, de Antena 3.

Silvia Marsó posando. (Foto: Gtres)

«Candela es maravillosa. Es una chica dulce, llena de humanidad. La adoro», ha dicho Silvia Marsó. «Me da mucha pena que se acabe la serie porque voy a dejar de verla», ha añadido. Después ha sido preguntada por si conoce al cantante. «Personalmente, no. Quizás alguna vez nos presentaron cuando éramos más jóvenes, pero no, no tengo amistad con él. Con ella sí (hace referencia a Candela)», ha puntualizado.

Se entera por la prensa

Sin embargo, Marsó no era conocedora de la historia de amor entre Candela y Alejandro. «Me acabo de enterar», ha comentado al mismo tiempo que ha indicado que se alegra del noviazgo. «Ella es preciosa, maravillosa. Me encanta», ha insistido. Después ha hecho hincapié en que Márquez es una persona muy discreta. «Hace muy bien», ha señalado. «La voy a ver pronto. ¡Qué maravilla! Me alegro mucho», ha finalizado.

Candela Márquez posando. (Foto: Gtres)

Alejandro y Candela son pareja

Desde hace semanas, los rumores sobre una posible relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez han ido in crescendo. Hasta ahora, que ha habido una confirmación más que evidente a través de las redes sociales. Ambos publicaron vía stories una imagen de sus manos entrelazadas, lo que es un gesto más que evidente de que su relación atraviesa un gran momento personal.

#AlejandroSanz y #CandelaMárquez confirmaron su relación en redes sociales con fotos íntimas tomados de la mano y mensajes románticos: “Así es como se agarra el amor», escribió Alejandro Sanz. Por @javierpoza 📸RRSS pic.twitter.com/iOn0ztu3ze — JavierPozaInforma (@pozainforma) November 5, 2024

Además, recientemente, Candela publicó una fotografía en su cuenta en la que aparecía luciendo un gorro estilo bucket. «Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno», comentó el intérprete de Corazón partío seguido de varios emoticonos de corazones rojos. Sin embargo, este cariñoso mensaje no terminó ahí. «Ya te extraño», finalizó el artista. Ante esta muestra de cariño, Candela no dudó en responder: «Era tan bueno que pienso hacer un catálogo de fotos con él de por vida. I miss you. 4 días y contando…», escribió la actriz.

Al margen del cruce de mensajes en el universo 2.0, también fueron vistos en el partido del Inter de Miami contra el New England Revolution en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Miami, Estados Unidos), al que Sanz acudió como invitado especial de David Beckham. El cantante y la actriz estuvieron a pie de campo, derrochando una gran complicidad mientras mantenían una distendida conversación.