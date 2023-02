Mario Vargas Llosa está viviendo uno de sus momentos más especiales. El Premio Nobel de Literatura acaba de ingresar en la Academia Francesa, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, fundada por el cardenal Richelieu en el siglo XVII. Para el escritor, gran apasionado de la cultura francesa, esto supone un gran éxito y, como era de esperar, ha estado acompañado de sus seres queridos en esta jornada tan especial.

El literato llegaba a París hace unos días para preparar todo de cara a la ceremonia de ingreso en la institución, que ha tenido lugar este jueves a primera hora de la tarde. Lo hacía junto a sus tres hijos, Álvaro, Morgana y Gonzalo, pero también con su ex mujer, Patricia Llosa. Desde que se confirmara la separación del peruano e Isabel Preysler, el acercamiento entre Mario y su ex pareja ha ido en aumento, hasta el punto de que varias fuentes hablan claramente de una reconciliación entre ambos. Además de su familia, Juan Carlos I y su hija, la Infanta Cristina, también han estado acompañando al escritor en esta histórica jornada para el mundo de la cultura.

🔴 𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 | M. Mario Vargas Llosa est reçu à l’Académie française en séance solennelle sous la Coupole. pic.twitter.com/yZpnc87rBk — Institut de France (@InstitutFrance) February 9, 2023

Un día que, más allá de su relevancia para las letras y para la trayectoria del Premio Nobel, ha estado marcada por momentos entrañables y curiosas anécdotas. La mayoría de ellas protagonizadas por la familia de Mario Vargas Llosa, pero también por el propio escritor que, en un perfecto francés, en su discurso de ingreso ha lanzado un ‘dardo’ a su ex pareja, Isabel Preysler, al hablar de cómo en su infancia, la cultura francesa era soberana en Latinoamérica, incluido en Perú y los intelectuales y artistas la consideraban como la más original y consistente, y también las personas frívolas la adoraba.

A nadie deben mi padre y su obra tanto como a ella. Mi padre lo ha proclamado muchas veces en público, nos lo repite a menudo en privado. Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No sólo los cursis. Los inmortales también. pic.twitter.com/VGKjtYECDb — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) February 9, 2023

El hijo mayor del Premio Nobel ha sido uno de los que más activo ha estado en las redes sociales, compartiendo muchos de los detalles de estos días inolvidables para la familia. Álvaro no solo ha ido publicando numerosas imágenes para documentar cada momento de las celebraciones, sino que también ha escrito algunos mensajes cargados de significado. Uno de ellos, destacando la presencia de Juan Carlos I y otro, por ejemplo, poniendo de relieve el papel de Patricia Llosa en la vida de Mario Vargas Llosa: «la mujer de su vida», ha escrito. Un nuevo dardo a Isabel Preysler pocas semanas después de confirmarse la ruptura y en medio de polémicas entre ambas familias.

Precisamente Patricia Llosa no pudo evitar quedarse dormida durante los más de sesenta minutos que duró el discurso de Mario Vargas Llosa. Ella no fue la única que echó alguna que otra cabezadita, ya que varios de los asistentes tampoco pudieron evitar que el sueño fuera presa de ellos. Pero no solo la ex mujer de Vargas Llosa protagonizó un momento un tanto incómodo. También dos de sus nietas fueron captadas por las cámaras pendientes de sus teléfonos móviles durante el discurso del Premio Nobel.