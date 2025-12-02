Sienna Miller, embarazada de su tercer hijo a los 43 años

Sienna Miller acaba de anunciar que espera su tercer hijo a sus 43 años. La actriz apareció el pasado 1 de diciembre en la gala Fashion Awards 2025, celebrada en el Royal Albert Hall -en Londres-, donde mostró por primera vez, además, sus avanzadas curvas premamá. Estos premios, que buscan reconocer el talento y la labor de los mejores diseñadores de moda británico, galardonaron a Jonathan Anderson -Mejor Diseñador del Año por su trabajo en Dior- Sarah Burton -Mejor Diseñadora para Givenchy- y a Grace Wales Bonner -Mejor Diseñadora Británica de 2025 tras asumir la dirección creativa de moda masculina de Hermès-.

El revelador posado de Sienna Miller embarazada

Sin embargo, todas las miradas -y los flashes- se centraron en Sienna Miller, que no solo acaparó los focos en la alfombra roja por su vestido de transparencias. Gracias a este look, la actriz y la diseñadora de moda estadounidense ha comunicado la gran noticia de que será madre por tercera vez.

Sienna Miller anuncia que espera su tercer hijo. (Foto: Gtres)

Vestida de Sarah Burton para Givenchy y de color blanco, la protagonista de Anatomía de un escándalo mostró su avanzada silueta premamá. A sus 43 años, la intérprete dará a luz a su tercer hijo, el segundo con Oli Green, su novio actual, con el que tuvo una niña en diciembre del 2023. Trece años después de estrenar la maternidad -en 2012 tuvo a su primogénita con Tom Sturridge-, Miller ha posado radiante y sin poder esconder la absoluta felicidad que siente.

Además, esta noticia la ha dado junto a Tom, con el que hizo pública su relación en 2022. Una historia de amor que fue muy comentada al principio -y cuyo inicio se remonta a una fiesta de Halloween celebrada en 2021-, ya que el actriz era quince años mayor que su pareja. De hecho, al principio, la propia Sienna reconoció que no sabía su su idilio prosperaría como lo ha hecho en estos intensos tres años.

Sienna Miller quiso que su pareja, Oli Green, también fuera protagonista de la noticia. (Foto: Gtres)

De hecho, lo dejó todo por amor para mudarse juntos de Londres a Nueva York y comenzar su historia. «Mi día a día es muy normal en este momento. Llevo a Marlowe al colegio, saco al perro al parque, leo, como con algún amigo… Nada especial, pero para mí esta serenidad es electrizante», dijo hace unos años.

La otra gran sorpresa de la noche

El embarazo de Sienna Miller no ha sido la única sorpresa de la noche. La cantante Ellie Goulding -famosas por letras como Still Falling For You o Love Me Like You Do- también ha anunciado que espera su primer hijo con Beau Minner, su novio -que es diez años menor que la artista-.

Al igual que en el caso de Sienna, Goulding repite la experiencia de la maternidad, aunque por primera vez con Minner ya que fruto de su anterior relación con Caspar Jopling -hace cuatro años- tuvo a su primer hijo.