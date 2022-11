La significativa escapada familiar de Shakira antes de sentarse en el banquillo

No han pasado ni tres días desde que tuvo lugar el último movimiento de Shakira, en el que mediante su equipo de abogados lanzaba un comunicado declarándose víctima de “los métodos de Hacienda”, cuando la de Barranquilla ha vuelto a ser protagonista de todos los medios de comunicación. Y es que, en medio de la polémica, la cantante habría optado por tomarse un respiro y viajar nada más y nada menos que a Miami junto a sus dos hijos y su hermano Tonino.

Teniendo en cuenta que será durante las próximas semanas cuando la intérprete y sus vástagos crucen el charco de manera definitiva y para dejar atrás Barcelona, Shakira ha optado por llevar a cabo una primera toma de contacto de los pequeños con el que será su nuevo hogar, enseñándoles la zona donde se establecerán y el colegio internacional al que irán para seguir con su trayectoria académica mientras conocen gente nueva.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre esta escapada ni sobre cuándo la artista tiene previsto volver a España. Lo que sí parece es que está plenamente volcada en esta nueva etapa de su vida, que lejos de ser un inconveniente para sus hijos, espera que sea algo totalmente beneficioso para sus respectivos futuros, los cuales permanecerán completamente alejados del foco mediático en le que están dada la relación de Gerard Piqué con Clara Chía. Por otro lado, y teniendo en cuenta que se ha desvinculado del FC Barcelona como jugador, cabe la posibilidad de que el catalán también se desplace hasta Miami para estar más cerca de sus hijos. Algo que, por ahora, es todo un misterio, así que habrá que esperar unos meses para saber la decisión final del deportista, y si en ella tiene cabida su actual pareja.

Un oasis en medio del desierto

Llama especialmente la atención que este viaje ha tenido lugar escasas horas después del comunicado emitido por parte del equipo legal de Shakira, el cual supone toda una declaración de intenciones en defensa a su clienta. Y es que, los magistrados consideran que se ha llevado a cabo una “presión mediática para conseguir que se declare culpable”, habiendo ejercido Hacienda una “vulneración de los derechos fundamentales de la artista” para así utilizarla “con fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles”. Un tajante testimonio que pone en jaque la próxima aparición de la intérprete de Te Felicito en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona, habiendo sido acusada de seis delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 14,5 millones de euros en dos años al simular que no era residente en España. Ahora, la colombiana tiene como principal objetivo el de demostrar su verdad y convencer a la jueza que solicitó una pena de ocho años y dos meses para la ex de Gerard Piqué, mientras continúa recuperándose de su reciente ruptura con el ex futbolista y de los difíciles momentos que está pasando por el estado de salud de su padre.