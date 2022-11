Shakira se declara víctima de “los métodos de Hacienda” en su comunicado más demoledor

Después de haber ganado a Gerard Piqué la batalla por la custodia de sus hijos, Shakira parece estar dispuesta a entablar una nueva guerra nada más y nada menos que con Hacienda. Y es que, aunque la jueza envió a la de Barranquilla a juicio por defraudar 14,5 millones de euros, además de solicitar una pena de ocho años y dos meses, lo cierto es que esta no parece ser una decisión del todo lícita para la cantante y así lo ha dejado ver a través de un comunicado emitido por parte de sus abogados.

Su equipo legal se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la vida de la intérprete de Waka Waka, y no es para menos. Dada su reciente ruptura con el ex futbolista y su previo entramado frente a la Justicia, a la artista no le ha quedado más remedio que poner todos los casos en manos de buenos profesionales, que en esta última ocasión han acaparado el foco mediático para dejar entrever que su clienta está siendo víctima de “los métodos de Hacienda”:

“Shakira es una contribuyente que siempre ha tenido una conducta fiscal impecable y nunca ha tenido problemas tributarios en ninguna otra jurisdicción.

La cantante se apoyó en asesores de primera línea como PriceWaterhouseCoopers.

Jamás superó los 183 días de presencia en España requeridos para ser residente fiscal.

Sin haberse presentado evidencias fehacientes que soporten las acusaciones, se le ha perseguido encarnizadamente en el ámbito penal y mediático usando métodos inaceptables para atacar su reputación y forzarle a llegar a un acuerdo.

Shakira ya ha pagado más de 90 millones de euros por rentas mundiales que no han sido generadas en España y por su patrimonio internacional, sin tener su centro de negocios en este país donde jamás obtuvo beneficios significativos”.

Pese a ser estos los puntos más destacados del comunicado, lo cierto es que los abogados no han dejado ahí su testimonio y han confirmado que “la Hacienda pública acusa sin pruebas a Shakira de su presunta residencia en España”, además de que, supuestamente, “la Agencia Tributaria no ha tenido en cuenta en absoluto cuál es el modus vivendi de los artistas cuya carrera se desarrolla a nivel internacional”, mientras que, según el equipo de magistrados, “la realidad es que, desde el año 2011 hasta la actualidad, la Sra. Mebarak ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros”.

Por si fuera poco, el equipo legal considera que “se pretende ejercer sobre Shakira una presión mediática para conseguir que se declare culpable”, habiendo ejercido Hacienda una “vulneración de derechos fundamentales de la artista” para así utilizarla “con fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles”. Sin duda alguna, un comunicado demoledor con el que la colombiana demuestra permanecer firme en sus convicciones y estar dispuesta a todo lo que venga para demostrar su presunta inocencia dentro de nuestras fronteras.