Recientemente, Sergio Peris-Mencheta ha viajado a Madrid. Ha sido desde la capital desde donde, precisamente, ha compartido una imagen de él mismo reflejándose en el cristal de un tren, junto a su fiel mascota, que lo ha acompañado en todas las etapas de su lucha contra el cáncer. «Madrid, allá vamos», ha escrito el actor. Cubierto con una gorra, auriculares en sus oídos y con la compañía de su perro, Sergio se ha trasladado a Madrid para continuar con sus compromisos profesionales. Además, es posible el intérprete de Megalodón haya aprovechado la ocasión para rendir homenaj a Marisa Paredes, fallecida este martes, 17 de diciembre, debido a un fallo cardíaco.

Las últimas noticias sobre el estado de Sergio Peris-Mencheta antes de esta fotografía llegó de la mano de Marta Solaz, su compañera de vida desde hace más de 20 años. En un mensaje compartido en su perfil en la ya citada red social, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias, Solaz reflexionó sobre los seis meses de lucha constante que ambos han atravesado. «No se me ocurre una acción mejor que la de dar las gracias», comentó, dejando claro que el camino no ha sido fácil, pero que juntos han demostrado ser incansables.

Ese día, cabe destacar, hacía medio año desde que Peris-Mencheta se sometiera a un trasplante de médula ósea en el City of Hope Medical Center. La intervención, aunque exitosa, representó un desafío físico y emocional para el actor, quien compartió abiertamente los efectos secundarios que sufrió. En un testimonio honesto, describió dolores intensos, llagas en la boca, fatiga extrema y dificultades para alimentarse, detallando un panorama difícil pero enfrentado con valentía. Estas confesiones, según él, buscaban que otros pudieran entender el impacto de una experiencia tan dura, mostrando la vulnerabilidad que acompaña a una batalla de este calibre.

«Me encuentro bien ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es así, porque esto es un momento a momento. De repente te encuentras bien y de repente, hecho polvo. Me gusta decir que me he enfrentado más que nunca a la vida, pero también que me he enfrentado más que nunca a la muerte. Aun así, todo esto me ha ayudado a darle a la vida el valor que merece», dijo Sergio Peris-Mencheta en una entrevista en Onda Cero.