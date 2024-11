Última hora sobre el estado de Sergio Peris-Mencheta seis meses después de su trasplante

Sergio Peris-Mencheta siempre será recordado por Dani, el persona al que interpretó en Al salir de clase. Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá, por eso su estado de salud le importa a tanta gente. Después de triunfar en televisión se marchó a Estados Unidos, donde trabaja como director y guionista. Hace unos meses anunció que le habían diagnosticado cáncer y desde entonces ha compartido su lucha contra la enfermedad con todos sus seguidores. La última en dar un paso adelante ha sido su mujer, Marta Solaz.

Las novedades sobre el estado de salud de Sergio Peris-Mencheta son positivas. Su esposa se ha mostrado optimista y ha publicado una imagen en sus redes sociales para dar las gracias. El actor se ha sometido a un trasplante y afortunadamente su cuerpo ha reaccionado bien. Todavía sigue recuperándose, pero todo avanza en el camino correcto y sigue con la misma fortaleza que mostró el primer día.

Mensaje sobre Sergio Peris-Mencheta. (Foto: Instagram)

«Seis meses. Justo el día de Acción de Gracias y no se me ocurre una acción mejor que la de dar las gracias», ha escrito Marta Solaz. Después ha usado unas etiquetas para acompañar su post y hay una que ha llamado la atención. Dice «imparables», una palabra que demuestra la filosofía que están practicando durante esta etapa tan complicad. Pase lo que pase no se van a rendir y esa es la clave del éxito.

El trasplante de Sergio Peris-Mencheta

El artista ha estado ingresado en el Hospital City of Hope Medical Center, donde se sometió a un trasplante de médula ósea. Se ha tratado allí porque desde hace tiempo está instalado fuera de España, a pesar de que sigue haciendo proyectos en su tierra natal.

Sergio es uno de los artistas más influyentes de su generación y lo mejor es que ha utilizado su influencia para ayudar a las personas que están atravesando una situación similar. Su batalla contra el cáncer ha inspirado a bastantes pacientes a seguir caminando.

Sergio Peris-Mencheta posando en un evento. (Foto: Gtres)

Antes de someterse al trasplante, Peris-Mencheta utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje: «Mudo perdido, diarreico, con una llaga por boca, dolor de huesos, de cabeza, 6 días con alimentación por vía, fabricando saliva como para una empresa de siliconas, ojos secos. Mi mundo interior se expresa así básicamente». Sin embargo, tiene muchos motivos para continuar luchando y siempre le ha plantado cara a la enfermedad con una actitud perfecta.

¿Cómo está Sergio Peris-Mencheta?

Sergio ha llevado la transparencia por bandera. Desde el primer momento ha sido sincero con su público, incluso ha reconocido que hay algunos momentos complicados.

Sergio Peris-Mencheta en una presentación. (Foto. Gtres)

En una entrevista que dio en Onda Cero desveló cómo se siente realmente. «Me encuentro bien ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es así, porque esto es un momento a momento. De repente te encuentras bien y de repente, hecho polvo».

Más adelante añadió: «Me gusta decir que me he enfrentado más que nunca a la vida, pero también que me he enfrentado más que nunca a la muerte. Aun así, todo esto me ha ayudado a darle a la vida el valor que merece». Por suerte, cuenta con el respaldo de su mujer, quien no se ha separado de él desde que comenzó este proceso.