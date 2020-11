Los duques de Sussex , el príncipe Harry y Meghan Markle, han disfrutado de su primer “Día de Acción de Gracias” en Estados Unidos. La pareja ha celebrado esta fecha tan especial en su recién estrenada residencia en Santa Bárbara, a la que se mudaron hace unos meses tras estar instalados un tiempo en la propiedad de Tyler Perry en Beverly Ridge States.

A pesar de que, desde que ya no forman parte oficial de “La Firma”, la pareja es mucho más discreta en lo que respecta a detalles sobre su vida privada, lo cierto es que resulta inevitable que en ocasiones se filtren algunos datos sobre su rutina diaria. Tal es el caso de lo que ha ocurrido en esta ocasión. Los duques de Sussex no quisiseron perder la oportunidad de celebrar una de las fiestas más especiales de la tradición norteamericana, que se conmemora el cuarto jueves de noviembre y en la que suele reunirse toda la familia. Este año, la situación de emergencia sanitaria no ha permitido festejar este importante día como en otras ocasiones, pero son muchos los que han intentado disfrutarlo al máximo, entre ellos, los Sussex.

Según ha podido trascender, el matrimonio ha festejado este día en compañía de su hijo Archie y de la madre de la exactriz, Doria Ragland, que pasa mucho tiempo junto a ellos y es uno de sus grandes apoyos desde que se trasladaron a Estados Unidos. Una fuente cercana a la pareja asegura que lo han pasado en su nueva residencia y disfrutando de una deliciosa comida preparada por ellos mismos con platos tradicionales elaborados con verduras del huerto que tienen en su mansión de Santa Bárbara, donde cultivan distinto tipo de productos ecológicos.

Aunque se trataba de una jornada de celebración, la sombra de la tristeza planeaba sobre el matrimonio. Y es que apenas unos días antes de que llegara Acción de Gracias, la exactriz confesó en un ensayo para el periódico “New York Times” que el pasado mes de julio había sufrido un aborto. Un estremecedor y emotivo relato en el que Meghan relataba todo lo que ocurrió el día que se dio cuenta de que el corazón de su segundo hijo ya no latía. Era la primera vez que se tenía constancia de que la Duquesa estuviera embarazada, una noticia que se desconoce si han compartido con su círculo más íntimo, aunque todo apunta a que sí.

El pasado año por estas fechas, la pareja aún no había anunciado su intención de dejar de formar parte de la Familia Real de manera oficial, pero sí que se había trasladado fuera del Reino Unido para pasar un tiempo de descanso. Concretamente se encontraba en Canadá y fue en este día cuando se conocieron algunos detalles de su paradero, ya que ellos mismos quisieron felicitar la fiesta a través del que fuera su perfil oficial de Instagram