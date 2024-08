Sergio Peris-Mencheta, que se encuentra en plena lucha contra el cáncer, ha compartido en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 60 mil seguidores, una fotografía de él mismo en blanco y negro en la que aparece de lo más sonriente. Estampa que le ha acompañado una importante reflexión mientras continúa en plena recuperación.

«Estoy aquí. Estoy vivo. Y la vida es la hostia. Me falta aún mucho para encontrarme bien, y sé que no volveré nunca a ser el de antes. Pero esta foto y este tema reflejan mis ganas de vivir y de comerme la vida a bocaos», ha indicado con positividad y la gran energía que tanto le caracteriza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Peris-Mencheta (@perismencheta)

No ha querido dejar pasar la ocasión para agradecer el cariño y todos los mensajes de apoyo que recibe diariamente. «Gracias @eloimoli por el fotón.

Gracias gente por estar ahí apoyando y deseándome lo mejor.

#seguimoscuidándono», ha indicado.

De hecho, rostros conocidos como Loles León, Christián Gálvez, Sara Sálamo, Adrián Lastra, Aura Garrido y Elena Sánchez, entre otros, han dejado comentarios de ánimo en el post del intérprete.

Sergio Peris-Mencheta en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Desde que fue conocedor del diagnóstico, Sergio Peris-Mencheta ha visibilizado la enfermedad que padece, dando así voz a la dolencia que sufren miles de personas en todo el mundo. A través de la Red, el actor se ha sincerado en más de una ocasión sobre la leucemia que padece.

«Empieza el baile. Con una mezcla de miedo y esperanza, de ganas y susto, de sentirme muy bien acompañado en la aventura y rematadamente solo en el proceso. Hoy me siento bien y con fuerzas, pero dicen que en unos días el «acondicionamiento» para el trasplante pasará factura. Hoy me encuentro sano y con energía, pero sé que la radiación y la quimio que tengo por delante te pasan por encima como una apisonadora. Hoy sonrío. Pero mañana también. Vamos a por ello», expresó el pasado mes de mayo, días antes de someterse a un trasplante de médula en el hospital City of Hope Medical Center, situado en la ciudad de Duarte, California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Peris-Mencheta (@perismencheta)

Fue el pasado 22 de enero, cuando Sergio Peris-Mencheta anunció a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento. «Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra», indicó.

El madrileño aseguró también en la misiva en la que daba a conocer su estado de salud que es consciente de que «la vida manda» y de que le toca «confiar» y dejarse llevar ante la enfermedad que padece. Pese al complicado momento que atraviesa no pierde la esperanza, «siempre he sido un hombre de seises y no voy a dejar de serlo ahora», concluyó.