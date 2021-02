Su historia de amor con Marta Ortega –gran heredera del imperio Inditex-, su matrimonio, el hijo que tienen en común y formar parte de la familia de Don Amancio hicieron de el de Sergio Álvarez Moya un rostro habitual en las páginas de sociedad. Pero él es mucho más que ‘familia de’ y sus éxitos como jinete así lo acreditan.

La pasión por los caballos le viene de familia. Su padre, Julio César Álvarez Camporro –recientemente fallecido-, inculcó a sus tres hijos el amor por estos animales y este llegó tan lejos que dos de ellos hicieron de la hípica su profesión. Concretamente Sergio, no solo ha llegado a ser en varias ocasiones el mejor jinete de salto de España y uno de los mejores del mundo, sino que también dedica su tiempo a la cría y el entrenamiento de caballos desde el centro hípico de alto rendimiento que abrió hace casi tres años en Madrid.

Seis años después de su separación de la gran heredera de Zara y con su corazón ocupado de nuevo, Sergio ha dado un paso más en su compromiso en el mundo del caballo y, junto a Eduardo Álvarez Aznar, ha creado la Asociación Española de jinetes de salto. Solo han pasado unas horas desde que el nuevo proyecto se hiciese público y LOOK ha podido hablar en exclusiva con Álvarez Moya, que ocupa el cargo de presidente de la asociación en esta nueva andadura profesional.

El deportista se muestra ilusionado con el proyecto aunque reconoce que han tenido que pisar el acelerador debido a los últimos acontecimientos: «Por ahora tenemos una página de Instagram y otra de Facebook que se abrieron el jueves. y estamos trabajando en una página web. Lo que pasa es que hemos ido retrasando algunas cosas para no hacer público el proyecto de cualquier manera, ni hacerlo con algo que no fuese de relevancia máxima y que no repercutiera a todos los federados, independientemente del nivel al que estemos, y justo ha habido un problema que ha acelerado las cosas y nuestra salida a la luz».

El problema al que se refiere el jinete es un brote de rinoneumonitis surgido entre los caballos de una competición celebrada recientemente en Valencia. El propio exmarido de Marta Ortega participó en ella, con la suerte de haberlo hecho en un recinto distinto al afectado por la enfermedad equina. “Yo estuve en Oliva y eso fue en Godella, mis caballos están vacunados y de momento todo bajo control, pero bueno cuanta más información y más protocolo a seguir haya por parte de ganadería y de la federación pues más se evitará en un futuro contagios y problemas a largo plazo”. La desinformación ante esta situación es lo que ha provocado que la Asociación comience a rodar antes de lo esperado. El objetivo es claro. Para sus fundadores, en el mundo en el que se mueven existe una gran desinformación que llega, en algunos casos al desamparo. “Creo que tiene que haber unas normas y un protocolo a seguir para proteger, a largo plazo, a los jinetes ante cosas como todo esto que está ocurriendo”, asegura Sergio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asociación de Jinetes de Salto (@jinetesdesalto)

Han pasado solo unas horas desde que la Asociación viera la luz y la acogida no podía haber sido más satisfactoria. Con más de 200 solicitudes en menos de 24 horas, el objetivo principal es que el proyecto “eche a andar”. Para ello, Sergio revela que la cuota de inscripción que han establecido es “muy baja, prácticamente simbólica”, y que seguirá siendo así “ hasta que la gente vea en un año, o dos o tres, o los que hagan falta, que realmente merece la pena formar parte de ello”.

La relación entre Sergio Álvarez Moya y Marta Ortega es más que cordial. Así lo confesó el al periódico ABC, en la que reconoció lo mucho que la quiere y lo mucho que le importa su felicidad. Entonces, el jinete recordó que la felicidad de su ex repercute en el hijo que tienen en común y aseguró que el respeto entre ellos siempre ha permanecido intacto.

Pero no solo el pequeño Amancio une a la expareja. La pasión por los caballos, de la que ambos hicieron su profesión durante un tiempo –Marta dejó de saltar en el 2017- siempre será un lazo entre ellos. Quién sabe si, quizás, Marta Ortega ha apoyado al padre de su hijo mayor en este nuevo proyecto y es, por lo que fue ella en el mundo de la hípica, una de esas doscientas personas que ya ha mandado su solicitud.