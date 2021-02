Entre tocayos anda el juego. De un lado, Sergio Ramos. Del otro, Sergio Álvarez Moya. Ambos se han convertido en ‘socios’ gracias a una pasión común: los caballos. Desde ya disfrutan de un espécimen que han adquirido juntos. Se trata de un equino de saltos que recibe el nombre de ‘Álamo’ y que es uno de los mejores del mundo. Ha sido el jinete quien ha desvelado este sorprendente negocio juntos en su cuenta de Instagram.

«Es un privilegio dar la bienvenida a Álamo, actual ganador de la final de la Copa del Mundo y de la final Top 10″, publicaba Álvarez Moya. Un comentario que obtenía respuesta por parte del defensa central del Real Madrid: » ¡Muy grande, ‘brother’ un sueño hecho realidad y mucho futuro por delante. Seguro que vamos a disfrutar con él. ¡Seguimos!».

‘Álamo’ es un caballo muy reputado dentro del circuito. Cuenta con 12 años de edad y ya ha tenido un papel destacado en varios concursos internacionales. Entre sus victorias más destacadas resalta la obtenida en 2018 en la Rolex IJRC Top 10 y un año más tarde la final de la Copa del Mundo Longines. A lomos comandaba Daniel Bluman, elegido mejor jinete del mundo en la actualidad por la Federación Hípica Internacional.

Los expertos cifran en 1,5 millones de euros la cifra que Ramos y Moya han pagado por hacerse con este caballo. Una cantidad importante pero lejos de los 12 millones que desembolsó Amancio Ortega por ‘Carlo 273’, el animal que durante mucho tiempo montó su yerno, cedido por Marta Ortega, según informa ‘Vanitatis’.

La unión entre Sergio Ramos y Sergio Álvarez Moya está siendo muy fructífera para los dos. Hace tan solo un mes y medio que estrenaban su alianza con la compra a medias de ‘Eliante Z’, una joven yegua de 8 años con un prometedor futuro por delante. En ese momento, era el exmarido de Marta Ortega quien reconocía a ‘Vanitatis’ este negocio: «Me siento privilegiado de tener esta asociación con Sergio Ramos, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y que ama a los caballos y el deporte de élite». Preguntado por si habría más adquisiciones futuras, Moya no quiso confirmar ni desmentir: «Vamos a probar con ‘Eliante Z’ y ya iremos viendo.

Sobra decir que tanto el capitán del Real Madrid como el jinete son dos de las personas más importantes en el mundo ecuestre en nuestro país. El segundo ha conseguido varios hitos importantes en los concursos, además de contar con un centro de alto rendimiento en la urbanización La Moraleja de Madrid. Mientras tanto, el primero posee una de las yeguadas más ilustres del panorama. Con sede en Bollullos de la Mitación (Sevilla) la Yeguada SR4 ha conseguido proclamar a uno de sus caballos, ‘Yucatán de Ramos’, Campeón del Mundo.

El de los caballos es, sin duda, de uno de los negocios más ilusionantes para el marido de Pilar Rubio. No le aporta grandes beneficios dada la fuerte inversión realizada, pero escenifica la otra gran pasión del andaluz al margen del balompié. La yeguada es un proyecto que tiene detrás el apoyo económico de la empresa Albis Inversiones 2008, de la que Sergio es administrador y cuyo capital social asciende a los 2.662.137 de euros.

Esta compra llega en un momento clave para Sergio Ramos. Su contrato profesional con el club blanco expira el próximo 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es libre para firmar un contrato con el club que desee. El jugador no llega a un acuerdo para renovar con el Real Madrid, que no atiende a las peticiones salariales del sevillano. Ramos no quiere aplicarse la bajada de sueldo del 10% que acometerá el club a su plantilla con motivo de la crisis por el COVID. Desde su entorno se filtran ofertas de importantes clubes europeos y periodistas afines a él hablan tajantemente de su situación: «Se va del Real Madrid en junio».