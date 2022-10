Selena Gomez y Hailey Bieber: cronología de una historia de enemistad con final feliz

La semana empezaba con una impactante imagen de Hailey Bieber y Selena Gomez como grandes protagonistas. Era durante la Museum Academy Gala cuando ambas celebrities coincidían, aunque lo que nadie podía llegar a imaginar es que las dos llevarían a cabo una serie de instantáneas frente a la cámara del fotógrafo Tyrell Hampton con las que dejarían entrever su aparente unión, poniendo fin así a las disputas que pudieran haber llegado a tener en el pasado.

Y es que, lo cierto es que la conexión entre la actual esposa de Justin Bieber y la ex del cantante no habría sido tan buena a lo largo de todos estos años, razón por la que sus respectivos fans han permanecido enfrentados hasta que la modelo y la intérprete han optado por enterrar el hacha de guerra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ty (@tyrellhampton)

Para saber el inicio de estos encontronazos hace falta remontarse al 2010, cuando Justin Bieber y Selena Gomez iniciaban una relación amorosa que sería intermitente hasta el 2015, convirtiéndose, aún más si cabe, en ídolos juveniles reconocidos por lo personal y por lo profesional en todos los rincones del planeta. Pero lo cierto es que estos parones en su historia de amor estarían marcados por las supuestas infidelidades por parte del artista hacia la emblemática protagonista de Los Magos de Waverly Place, entre las que estaba un idilio con Hailey. Algo que no gustó en absoluto a los fans de Selena mientras que, en 2016, Bieber y la sobrina de Alec Baldwin confirmaban su nuevo romance con una fotografía en Instagram besándose apasionadamente. Aunque su noviazgo no tendría mucho recorrido por aquel entonces, ya que en 2017, Selena y Justin retomaban el contacto al ser captados por varios paparazzis mientras disfrutaban de un paseo en bicicleta, y un año más tarde, llegaron incluso a viajar juntos a Jamaica, razón por la que sus respectivos seguidores volvieron a recuperar la ilusión en una historia que no terminó de cuajar.

Tan solo cinco meses después del viaje con Gomez le bastaron a Bieber para pedir matrimonio a Hailey, retomando así su historia de amor con la modelo y pasando página con la cantante a golpe de compromiso nada más y nada menos que en las Bahamas. De esta manera, en 2019, la influencer y el artista se daban el “sí, quiero” primero en una ceremonia privada en Nueva York y más tarde en un evento por todo lo alto junto a sus seres queridos. Por su parte, los dos cerraban un capítulo de su vida en soltería para dar comienzo a una nueva etapa en común en la que, en diversas ocasiones, Hailey ha asegurado que no se habría casado con su ahora marido si no supiera que tenía su relación con Selena totalmente zanjada, aunque imaginaba que la imagen que pudiera haber dado a sus fans quizá no era la más acertada. Pero sea como fuere, lo cierto es que poco o nada queda ya de esa rivalidad que hubo en su día, y ahora Gomez y Bieber gozan de una muy buena amistad que ha quedado reflejada en las instantáneas publicadas.