El ‘doble rasero’ de Sara Sálamo, cuestionado en redes sociales por el 8M

Como cada año, este 8 de marzo ha tenido lugar el Día Internacional de la Mujer. Una jornada en la que muchas féminas han tomado las calles y las redes sociales para reivindicar la igualdad de derechos y de condiciones en distintos ámbitos de la vida entre hombres y mujeres. A esta lucha no solo se han sumado mujeres anónimas, sino también otros rostros conocidos que han plasmado dentro del universo 2.0 sus ideas a favor de este movimiento que cada vez congrega a más partidarios de ambos sexos. Este es el caso de Sara Sálamo, que como influencer y activista no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer uso de sus redes sociales para aportar su granito de arena a la causa.

Hoy pedimos dejar de ser asesinadas, violadas, abusadas de forma estructural y sistemática… También equidad profesional y social.

Básicamente: derechos humanos.

— Sara Sálamo (@SaraSalamo) March 8, 2023

«Hoy pedimos dejar de ser asesinadas, violadas, abusadas de forma estructural y sistemática… También equidad profesional y social. Básicamente: derechos humanos. No felicitaciones, descuentos en tiendas o tener el día libre». Con estas palabras a través de su cuenta de Twitter, la esposa de Isco Alarcón hacía saltar la polémica en cuestión de instantes entre varios usuarios, siendo muchos de ellos los que han considerado que la creadora de contenido cuenta con una posición más favorable que el resto de mujeres, motivo por el que quizá hace un llamamiento desde un lado mucho más cómodo. «Pedimos no ser mujeres objeto como las que se casan con futbolistas», «Seguro que si nos ponen a servir copas en la barra de un garito te pagan a ti más que a mí», o «Atentamente. La mujer de un futbolista» han sido algunos de los comentarios que Sara ha recibido en la plataforma en cuestión, los cuales indican que la actriz cuenta con una serie de beneficios tanto por su profesión como por la de su marido que tal vez hacen que su día a día sea mucho más fácil que el de otras mujeres que tienen que lidiar con la desigualdad en sus vidas cotidianas.

No obstante, cabe destacar que también ha habido muchas mujeres y hombres que han respaldado la postura de Sálamo. Y es que, la intérprete no tiene reparo en hablar largo y tendido sobre cualquier tema de la actualidad siempre que tiene oportunidad, haciendo gala de su ideología aunque esto le haya traído algún que otro quebradero de cabeza. En la última ocasión, y durante la celebración de los Premios Goya, la artista optaba por reaparecer en la alfombra roja previa al evento sin una sola gota de maquillaje. Un look que no resultaba ser del todo adecuado para una gran parte de la población, que no veía coherente que Sara hiciera gala de un vestido de Armani mientras fomentaba la naturalidad por no hacer uso de make up. Por otro lado, muchas personas creyeron que la influencer llevaba el conocido como make up no make up, el cual se basa en hacer un maquillaje siguiendo las facciones de quien lo lleva sin enfatizar ningún rasgo para así no dar una sensación artificial.