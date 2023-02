Los Premios Goya 2023 han dejado en el tintero varias polémicas, entre ellas el que Sara Sálamo decidieron acudir a la gala sin una gota de maquillaje. Iniciativa que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y motivo por el que la protagonista de esta historia no ha dudado en pronunciarse, ya que son muchos los que le acusan de «mentir».

En su perfil de Instagram había publicados unos stories en los que continuaba confirmando que pasó por la red carpet sin una gota de make up. Asimismo, la actriz indicaba que no entendía el motivo de esta polémica porque le era obvio que no estaba mintiendo acerca de si llevaba o no.

En Twitter, la pareja de Isco Alarcón también ha dado un paso al frente para frenar los comentarios sobre su reaparición en los reconocidos premios del cine español, celebrados en Sevilla, el pasado sábado, 11 de febrero. «Yo que soy un tío bastante cenutrio y se supone que no sé nada de esto. Esta mujer lleva: maquillaje, base, colorete, sombra de ojos, pintalabios, peluquería ( mínimo dos horas de rulos), tenacillas, secador, vestido de Armani y joyas de Rabat», indica un internauta a lo que responde Sara: «Sí, Marcial. Es usted un cenutrio y, definitivamente le confirmo que no sabe usted de esto. Un abrazo y feliz vida».



Pese a las críticas recibida, ya que son muchos usuarios de la Red que no terminan de creer que Sara Sálamo no llevara maquillaje a los Goya, la actriz ha compartido literalmente, «la prueba del algodón».

Ayer mi amiga Cris hizo este vídeo de coña justo antes de vestirme: “habrá quién diga que es mentira…” y nos reíamos ante la marcianada.

Pero las marcianadas tb existen.

Jamás me he operado de nada. Jamás me he infiltrado nada.

Lo que os molesta es que opine o haga preguntas. https://t.co/jRdVJa2Aj9 pic.twitter.com/lSNtCcPuiS — Sara Sálamo (@SaraSalamo) February 12, 2023

«Ayer mi amiga Cris hizo este vídeo de coña, justo antes de vestirme: ‘Habrá quién diga que es mentira…’ y nos reíamos ante la marcianada. Pero las marcianadas también existen. Jamás me he operado de nada. Jamás me he infiltrado nada. Lo que os molesta es que opine o haga preguntas», ha dicho Sálamo.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo)

En su última publicación, Sara Sálamo ha querido sacar lo positivo de toda esta situación pese a haberse colocado en el ojo del huracán. «Una alfombra de cine es como algo onírico, un sueño en el que toda una maquinaria se pone en marcha para recrear otra película. La diferencia es que esta sucede en la vida real. Mientras no nos sintamos obligadas a cumplir con algo que, si no lo hacemos, merme nuestra autoestima, me parece fenomenal. Creo que la moda y la belleza deben ser una forma de expresión y no una imposición…», ha comenzado diciendo. «Algo con lo que jugar. Ayer quise simplemente poner una pregunta sobre la mesa… A mí misma, y a quién le interese planteárselo… ¿Irías a una boda o gran evento sin maquillar? Gracias a las personas que ayer me acompañaron en el proceso, que ciertamente me daba bastante vértigo y que me empujasteis a que pisara la alfombra con confianza», ha sentenciado Sara Sálamo.