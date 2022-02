Aunque fue el pasado jueves el cumpleaños de Sara Carbonero, lo cierto es que ha sido hace tan solo unas horas cuando nos hemos enterado de cuál fue su mejor regalo. Y es que tras varios días de absoluto silencio, su hermana Irene Carbonero ha querido poner el broche de oro al fin de semana compartiendo con sus seguidores una noticia muy feliz: el nacimiento de su hija.

Con una imagen de lo más sentimental en la que aparece el bebé profundamente dormido, la joven ha desvelado la verdadera fecha de nacimiento de su hija: “3-2-22. Mi pequeña estrella”. La publicación no ha tardado en alcanzar los miles de me gusta, provocando también la reacción de algunos rostros conocidos como Isabel Jiménez, que ya calificaba a la pequeña como “la estrella más bonita del firmamento”. Como no podía ser de otra manera, Sara Carbonero también ha aparecido para comentar la bonita instantánea: “Y explotamos de amor. Mejor regalo de cumpleaños del mundo. Viva la vida. Enhorabuena enana”, escribía refiriéndose a su queridísima hermana, que ha sido uno de los pilares fundamentales de su vida incluso en sus momentos más complicados.

Era Susana Guasch quien sacaba a la luz a través de los comentarios un detalle que hasta hace poco podía haber pasado inadvertido: “Bingo!!! Qué ilusión doble! Enhorabuena, familia! Ni a propósito @saracarbonero”. La periodista se refería a la gran coincidencia que ha supuesto el nacimiento de la pequeña, coincidiendo también con el cumpleaños de la ex de Iker Casillas y llegando a su vida como un soplo de aire fresco después de los difíciles baches que ha tenido que superar la comunicadora en los últimos meses.

Después de haber superado un cáncer de ovarios y haber acompañado al que fuera su marido en el susto que supuso su infarto, la presentadora y el portero decidieron poner punto y final a su relación, tomando caminos separados tras haber intentado que su matrimonio saliera a flote pese a la crisis que estaban atravesando. No obstante, Sara ha mirado en todo momento hacia el futuro con positividad, motivo por el que decidió rehacer su vida felizmente en compañía del cantaor Kiki Morente, aunque la hermeticidad sigue acaparando la primera plana de su relación. Y es que después de todo lo acontecido, Carbonero ha dado una nueva oportunidad a la felicidad y al amor y así lo demuestra día tras día en sus redes sociales, en las cuales no tiene reparo en compartir algunos detalles sobre su día a día con sus seguidores, como la cicatriz que recorre su vientre.

Pese a que aún se desconocen algunas minucias sobre el nacimiento de la hija de Irene como el nombre, de lo que sí estamos seguros es de que este nacimiento solo traerá cosas positivas a la familia Carbonero. Además, los pequeños Martín y Lucas muy pronto podrán tener a una nueva compañera de juegos con la que compartir tiempo y diversión.