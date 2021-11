La felicidad de Isabel Jiménez por el buen momento de Sara Carbonero

El Hotel Palace de Madrid ha acogido un año más una nueva edición de la ceremonia de entrega de los Premios GQ Hombres del Año. Una velada muy especial a la que no faltaron algunas de las caras más conocidas tanto del panorama nacional como internacional. Entre las personalidades de nuestro país se encontraban Pedro Alonso, Martiño Rivas, Malena Costa y Mario Suárez, Lucía Rivera, el futbolista Marcelo, Ángela Cremonte, Sandra Gago, Milena Smit, Isabel Jiménez, Fernando Guallar, Eduardo Casanova o Quim Gutiérrez. En lo que respecta al panorama internacional, la gala contó con la presencia de Ed Sheeran, en plena promoción de su nuevo trabajo o del actor Freddie Highmore.

Una de las asistentes ha sido la periodista Isabel Jiménez. La amiga y socia de Sara Carbonero no ha querido faltar a esta importante cita. En esta ocasión ha acudido sola y vestida con un impresionante diseño en color blanco, con plumas en los puños, muy de tendencia, y el pelo peinado hacia atrás, con efecto mojado. Ante las preguntas de los medios, la periodista tiene claro a quién le daría el premio al hombre del año: “el hombre del año lo tengo en casa porque si no, no sobreviviríamos ninguno a los dos bebés. Si no somos un equipo al cien por cien no sobreviviríamos a los niños”, ha dicho.

Isabel ha explicado cómo se organiza para conciliar su actividad laboral con la vida personal: “he reducido mucho y hago como mucho uno a la semana. Si estuviera en todos los saraos no tendría otra cosa que hacer”, ha recalcado. De momento está centrada en su última colección porque es complicado abarcar más cosas con dos niños: “ahora con los dos niños, la cosa cambia. Además, estamos metidas en la colección primavera verano, por lo que no te creas tú que tengo un proyecto así a corto plazo, que te sorprenda”, ha dicho. Lo que sí tiene claro es que es fundamental dedicarse algo de tiempo: “es importante el tiempo para uno y para estar con la pareja. Dedico un rato al yoga, a pilates y luego me gusta viajar, ya tengo uno planificado”.

Gran amiga de Sara Carbonero, Isabel no ha dudado en responder a una broma que la periodista inició en un acto reciente, en la que aseguraba que iban a montar un grupo de música: “cuando tuvimos el apagón de redes sociales, hicimos una publicación que parecía la portada de un disco y luego hemos descubierto que se nos da muy bien cantar juntas. Nos gusta coger un micrófono”, ha dicho.

Esta misma semana, Carbonero ha coincidido en un evento con Kiki Morente, aunque han evitado posar juntos o pronunciarse al respecto, una cuestión sobre la que tampoco ha querido dar muchos detalles su amiga: “la veo feliz. Ha pasado años muy complicados, y ahora esta viviendo un momento muy bonito. Kiki a mí me parece maravilloso. Es de una familia que conozco desde hace mucho tiempo. Conozco mucho a su madre y a sus hermanas”, ha explicado.