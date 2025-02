Una íntima amiga de Paloma Cuevas opina sobre el cantante Luis Miguel: "Ella lo potencia"

No es ningún secreto que Paloma Cuevas ha jugado un papel fundamental en la vida de Luis Miguel, no solamente como su pareja, sino como un apoyo incondicional en todos los aspectos de su vida. En cada uno de los compromisos profesionales del cantante, ella se ha convertido en su mayor aliada, estando a su lado con una presencia que lo impulsa y lo fortalece. Los amigos de ambos, que conocen de cerca la relación, no pueden evitar ver en ella una fuente de energía positiva y de estabilidad. Son testigos de cómo, a través de su amor y su dedicación, Paloma ha logrado que Luis Miguel atraviese su mejor momento personal y profesional.

Sandra García-Sanjuán, empresaria de renombre en el mundo del entretenimiento y amiga cercana de Paloma, no ha dudado en opinar sobre esta especial relación en la gala Las Top 100 Mujeres Líderes. Con más de 20 años de experiencia en el negocio y como presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, Sandra tiene una perspectiva privilegiada sobre las figuras del espectáculo, y cuando habla de Paloma, lo hace con admiración y cariño. «Paloma Cuevas es una mujer admirable y hace brillar a todos los que están a su alrededor», afirmó con rotundidad.

Paloma Cuevas y Sandra García Sanjuán durante la Gala Starlite Marbella. (Foto: Gtres)

Además, añadió: «Luis Miguel vive el mejor momento de su vida porque tiene a Paloma al lado, que lo potencia», una declaración que refleja el poder de su relación, no únicamente como pareja, también como una fuente de apoyo mutuo que los ha ayudado a crecer.

Paloma Cuevas, Antonio Banderas y Sandra García Sanjuán en Marbella. (Foto: Gtres)

Así las cosas, son una de las parejas más reservadas y discretas del panorama internacional, llevan años manteniendo una relación que, aunque se ha mantenido en la sombra, es clara en su solidez y complicidad. Desde el primer momento en que comenzó a frecuentar España se han convertido en una pareja inseparable, pero sin necesidad de hacer alarde de su vínculo.