La ruina que marca la herencia de Fernando Esteso y que él mismo contó

La muerte de Fernando Esteso ha dejado conmocionado a todo nuestro país. El actor se convirtió en una de las figuras más icónicas de la industria de la interpretación de los años 70 y del conocido cine del destape, y, desde entonces, su trayectoria ha sido imparable. De hecho, protagonizó comedias muy taquilleras que marcaron a varias generaciones, como Los Liantes, Los bingueros o Yo hice a Roque III, entre otras. Además, también tuvo otra época dorada como presentador de televisión y consiguió amasar una gran fortuna con su faceta como cantante. Estos éxitos que marcaron su carrera hacen pensar que el patrimonio que ha dejado en su herencia podría rozar las cifras millonarias, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, a lo largo de los años, no supo gestionar el dinero que ganó con su fructífera trayectoria, cayendo en una quiebra económica de la que él mismo ha hablado públicamente.

«Me arruiné y se arruinó la familia», comenzó a decir durante una entrevista concedida a Y ahora Sonsoles. Añadió que, además de haber tenido adicciones «probando cosas que no debería haber probado», también tuvo otro vicio: las cartas, donde se jugó mucho dinero que finalmente terminó perdiendo. Aunque posteriormente consiguió subsanar muchos de estos problemas económicos, el poder adquisitivo de Esteso no ha dejado de vivir constantes altibajos, hasta el punto de que en los últimos años decidió retirarse del foco mediático para vivir una vida modesta en la que no tenía ninguna propiedad a su nombre.

Fernando Esteso en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Han sido medios como Vanitatis los que han señalado que la herencia del humorista es prácticamente inexistente, ya que, además de que no consta que sea dueño de ningún inmueble o propiedad, tan solo aparece vinculado en el Registro Mercantil a tres empresas inactivas del sector de la hostelería. De esta manera, se confirmaría que, aunque no existen cifras oficiales sobre su fortuna, lo que está claro es que pasó de vivir una etapa de gran afluencia de dinero a otra mucho más ajustada.

Fernando Esteso en la presentación de los vinos Bodega Falcón de su propia selección. (Foto: Gtres)

¿Quiénes son los hijos de Fernando Esteso?

Aunque se desconoce el dinero exacto que Fernando Esteso mantenía en sus cuentas bancarias, lo que sí se sabe es que, tras su fallecimiento, todo su patrimonio pasará a manos de sus dos hijos, Fernando y Arancha, nacidos fruto de su matrimonio con María José Egea. A pesar de la fama de su padre, ninguno de ellos ha querido vincularse al mundo del espectáculo, por lo que apenas se conocen detalles sobre su vida personal. Lo único que se sabe es que en 2003 perdieron a su madre tras una larga enfermedad y que, con la reciente muerte del humorista, se han quedado huérfanos. Una situación que ha hecho que Fernando rompa su silencio y agradezca públicamente el cariño que España siente por su padre. «Sé que era un pedacito de vosotros en su corazón», ha expresado.