Las últimas palabras de Rosa López han sido lo suficientemente polémicas como para hacer regresar a la artista al foco de la actualidad. No obstante, lejos de querer hacer un escándalo de lo que para ella simplemente fueron sus confesiones más sinceras, prefirió seguir adelante con los proyectos que tiene entre manos tanto a nivel personal, como profesional.

Es evidente que la granadina ha tenido que superar muchas dificultades a lo largo de su vida, pero lo cierto es que su trabajo, su perseverancia y sobre todo su pasión por la música le han llevado al estrellato y le han hecho convertirse en una de las cantantes más conocidas del país. Su paso por Operación Triunfo también tuvo mucho que ver, pero su manera de crecerse ante las adversidades ha sido determinarse para mantenerse en primera línea.

Inmersa en la grabación de un misterioso programa de televisión, centrada en sus próximos conciertos y volcada al cien por cien en la escritura de un inquietante libro, Rosa compagina su carrera musical con una vida personal marcada por la absoluta estabilidad. Actualmente comparte su vida junto a su chico, Iñaki García, con quien ya tiene varios planes de futuro que marcarán un antes y un después en su aparentemente consolidada historia de amor.

Al menos, eso fue lo que dejó entrever durante una entrevista exclusiva con la revista Pronto, donde además de reconocer que aún se encuentra en pleno proceso de pérdida de peso, que se siente más fuerte que nunca y que está volcada en cuerpo y alma al trabajo, habló de los pasos que tiene pensado dar junto a su pareja en un futuro más bien próximo: “Yo ya estoy como casada. Cuando me lo pide, yo me río y ya está. Él es un niño muy romántico y yo estoy muy contenta. Posiblemente vendrá un niño antes que la boda, fíjate lo que te digo. Pero todavía no, aún estamos luchando por muchos sueños”, confesó.

Rosa fue localizada el pasado lunes a su salida del estudio, donde permaneció gran parte del día recluida preparando su nuevo trabajo. Y es que, dada la notoriedad que cobraron sus últimas declaraciones, la Agencia de Prensa Gtres quiso esperarla a las puertas del lugar para intentar resolver todos los interrogantes que había dejado abiertos. Recurriendo a su lado más amable y educado, la cantante decidió atender a los compañeros de prensa, pero lo cierto es que al ver que las preguntas guardaban cierta relación con su vida personal, optó por agradecer la atención prestada, aclarar lo ocupada que se encuentra con el trabajo y marcharse del lugar sin perder la entrañable sonrisa que tanto le caracteriza.

“¿Os gustaría ser padres pronto?”, preguntó el reportero, a lo que Rosa contestó: “no lo sé”. Una respuesta que da lugar a todo tipo de interpretaciones y a la que también recurrió al ser preguntada por su posible asistencia a la boda de Chenoa con el doctor Miguel Sánchez Encinas. Un asunto que, al parecer, prefiere abordar en la intimidad y hablar, en todo caso, con la protagonista del evento. No obstante, durante su entrevista con la revista Pronto, Rosa confesó que aún no sabe si podrá ir porque está muy ocupada “grabando cosillas”. ¿Cuál será su decisión final? ¿Eso significa que ha recibido invitación?