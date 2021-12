Rosa López se encuentra en un gran momento tanto personal como profesional. Sin ir más lejos, dentro de unas horas será una de las grandes protagonistas de esta noche tan especial del año, Nochevieja. La artista presentará las Campanadas por primera vez en Trece Televisión. Este jueves la andaluza ha acudido a la presentación de este nuevo reto profesional y lo ha hecho con la mejor de las compañías, su pareja, Iñaki García.

“Yo voy a ser símbolo de lo que está pasando la sociedad en este momento. No sabéis la ilusión tan grande que me hace», ha contado la artista en el acto de presentación. También, dejaba claro a los asistentes que no se quitaba la mascarilla para evitar riesgos y que quería ser cauta para que todo saliera perfecto. «No he visto ni a mi madre», con eso lo digo todo explicaba con mucho sentido del humor. «Me siento como una florecita más de este jardín y estoy muy emocionada de poder formar parte de esto por muchas cosas», añadía instantes después.

Hace unos días Rosa López declaraba a ¡Hola! que se siente muy afortunada de despedir el año. «Sé que han confiado en mí para conectar con la gente que hoy, más que nunca, necesita un mensaje de se puede, de alegría, de motivación», explicaba la intérprete de Europe’s living a celebration.

«También está en nuestra mano una cosa muy importante que me habéis dicho todos. Me encanta, sobre todo, que Granada se empodere de esta manera, pero las cosas solo se pueden empoderar cuando realmente hay detrás un trabajo bien hecho», decía Rosa. «Me voy a poner guapa para mi Granada -es su ciudad natal-. Estoy emocionada, llevo dos días llorando…», explicaba orgullosa del papel que tiene que hacer tan solo dentro de unas horas.

La que fuera ganadora de Operación Triunfo 1 dejaba claro cuál era su deseo para 2021, que iba muy ligado a la pandemia. López reconocía haber tenido miedo a la vacuna, pero insistía en que para acabar con esta pandemia había que hacerlo. «Si tengo tiempo durante las campanadas también lo diré, pero es lo que más quiero», reflexionaba. «Cuando me lo propusieron primero pensé en mi madre, que ella siempre ve Canal Sur y me ha costado decirle que tiene que verme. Ella me va a ver y le va a costar la vida no verlas en el ese canal», aseguraba.

Ahora, queda esperar unas horas para ver con qué look sorprende Rosa, pues para la presentación se decantaba por un traje de dos piezas en un tono berenjena. Conjunto que combinaba con unos zapatos de plataforma beige. En cuanto al peinado, optaba por unas ondas al agua con la raya a un lado y un make up natural.