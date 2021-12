Las redes sociales han hablado. Rosa López ha compartido hace escasas horas un vídeo en el que aparece junto a su pareja, Iñaki García, pero no es una publicación cualquiera porque ha llamado especial atención. La intérprete de Todo te lo debo a ti ha compartido un reels donde luce un tocado que invita a pensar que ha podido pasar por el altar. Rosa lleva un peinado trenzado recogido, además, tal y como se puede apreciar en el clip que tan solo dura unos segundos, se ha decantado por unas uñas en color blanco.

“¡Todo lo mejor para todos! Sobre todo salud y ser felices con lo que haya. Más, menos, lo que haya… después de esta pandemia debemos seguir siendo responsables, pero en pie y viviendo sueños, no digo cumplir, sino ¡vivirlos! ¡Felices pascuas, fiestas y vida familia!”, ha escrito en el post felicitando así la Navidad a sus más de 300 mil followers. Como era de esperar, los seguidores no han tardado en comentar esta llamativa estampa.

“¡Qué seáis muy felices”, “¡Qué bonito veros tan bien!”, “¡Anda! Esto no me lo esperaba… ¡qué viva el amor!, “Me alegro de verte tan enamorada”, “¿Te has casado?”, han sido solo algunos de los comentarios que se pueden leer. No es de extrañar que Rosa López e Iñaki García se hubieran dado el ‘sí, quiero’, pues tal y como reveló la cantante hace unos meses, casarse era uno de sus sueños, aunque también explicó a los medios de comunicación lo feliz que es y que por lo último en lo que pensaba por aquel entonces era en «su boda». Ahora esta nueva imagen que ha hecho saltar las alarmas podría dar pie a que finalmente sí ha dado el gran paso.

Este digital se ha puesto en contacto con Rosa López, que pese a ser muy celosa de su intimidad, nos ha confesado que «no se ha casado». De esta manera, se resuelven todas las incógnitas en relación al enlace que podría haberse celebrado en la más estricta intimidad, pero que no se ha producido.

Aunque por el momento no se hayan casado, López ya confesó abiertamente que «Mi Iñaki está siempre. Es para toda la vida. Que te voy a decir. Estoy feliz después de esta pandemia. Vamos a disfrutar de lo que tenemos y a vivir la vida, vivirla con mucho cariño y mucho amor».

Rosa López se dio a conocer gracias a Operación Triunfo 1, talent musical donde logró alzarse con el primer puesto y con una candidatura directa a Eurovisión, donde quedó en séptima posición. Desde entonces, no ha parado de trabajar en todo lo relacionado a la música, su gran pasión.