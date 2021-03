Fue «las manos y los pies» de Rocío Jurado durante toda su carrera artística y Rosa Benito no solo era su cuñada, si no como una hermana más, como así lo ha reconocido en varias ocasiones. Pero su relación con su sobrina Rocío Carrasco también es nula desde hace un tiempo aunque anoche no quiso perderse la primera entrega del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Ha sido en su programa, ‘Ya es mediodía’, cuando la alicantina se ha pronunciado al respecto, y lo ha hecho nada más comenzar en una breve charla íntima con Sonsoles Ónega, en lo que ha sido un adelanto de lo que se iba a hablar minutos más tarde, en el ‘Fresh’.

«Ayer lo pasé mal y hoy sigo pasándolo mal», ha confesado nada más comenzar la entrevista. Las lágrimas no han tardado en aparecer, y lo han hecho cuando Rosa ha reconocido que se enteró anoche del intento de suicidio de su sobrina. «Me vi en su piel y cuando una persona hace eso es porque ya no se puede más. Me removió muchas cosas».

La exmujer de Amador Mohedano ha confirmado que se ha sentido identificada con Rocío en lo que respecta a este momento autolítico que confesó anoche. «Yo también intenté dormir un día, tenía mucho dolor y a mí también se me cuestionó», ha recordado muy emocionada admitiendo que cuando se da esa situación es «porque no estás bien».

«Me conmovió Rocío, me transmitió mucho dolor», ha explicado la peluquera que ha rememorado la infancia y la juventud de la hija de ‘la más grande’. «He vivido muchas cosas con ella, los veranos en Chipiona, venirse a mi casa a jugar con mis hijos…ha sido una niña muy feliz, muy risueña, pero se enamoró y el amor te hace hacer cosas», ha dicho admitiendo además que «el miedo te paraliza».

Ya en la mesa del ‘Fresh’ donde Rosa ha compartido con Miguel Ángel Nicolás, la psicóloga Ana Villarubia e Isabel Rábago, gran amiga y defensora de Rocío Carrasco, se han vivido momentos de tensión. La periodista era muy directa y no dudaba en preguntarle a la tía de su amiga si después de haber visto el documental ha llamado a su sobrina, a lo que ha respondido que no.

Rábago ha desvelado que este documental ha sido «una catarsis» para Rocío, que «está liberada» después de 60 horas de grabación y asumiendo «todas las consecuencias». Y no ha dudado en calificarla de «valiente». Pero además ha desvelado cuál es el primer paso de Antonio David Flores: «Está en Madrid para interponer una querella contra Rocío Carrasco, que es lo mejor que le puede pasar a ella ahora mismo».

Rosa Benito ha sacado la cara por Rocío Flores y por Rocío Jurado, cuando su compañera le ha preguntado si se habían enterado ayer de los episodios relatados por Carrasco durante su convivencia con el malagueño en Argentona. «¿Tú crees que si la madre llega a saberlo no hubiera hecho nada? Nos enteramos con el tiempo y sé que ella lo ha pasado mal», ha preguntado la colaboradora. «No sabes cómo lloró mi cuñada y lo mal que lo pasó con la separación, la demanda de los mil millones». Pero Isabel ha echado en cara que ese daño de Antonio David a la intérprete de ‘Como las alas al viento’ «se ha olvidado, porque ahora son todos una piña entorno a él».

Rosa no ha querido pronunciarse sobre el ‘zasca’ de Rocío Carrasco a José Ortega Cano. La hija de ‘la Jurado’ dice en el documental que la boda de su madre y el torero «no fue una decisión acertada», al menos en su opinión. Y su tía se ha limitado a decir que «fue un matrimonio como todos los matrimonios, pero José la quiso mucho y mi cuñada también le quiso mucho a él».