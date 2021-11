No cabe duda de que ya nada queda de la Rocío Flores que se presentó a Supervivientes. Además de haber dado un salto a la fama tremendo a través de sus redes sociales, la hija de Antonio David Flores consiguió bajar de peso y pulir su imagen a base de retoques estéticos y unos hábitos más saludables. Algo de lo que ha presumido en más de una ocasión a través de su Instagram, animando a sus fans a seguir sus pasos con palabras llenas de optimismo: “No dejes que mentes pequeñas arruinen tus grandes sueños”.

Por esta vía ha sido por donde Rocío Flores ha compartido en los últimos días cuáles han sido los tratamientos revolucionarios a los que se ha sometido, consiguiendo reducir, tonificar y moldear ciertas partes de su cuerpo. Pero fue ayer cuando la hija de Rocío Carrasco apostaba por un nuevo cambio estético enfocado únicamente al rostro, llegando a realizarse hasta tres intervenciones faciales en una misma tarde. A través de stories de Instagram, la nieta de Rocío Jurado explicaba el resultado de su nueva imagen: “Me he corregido un bultito de la nariz con un poco de ácido hialurónico, sobre todo para el perfil, que no se me viese un pequeño bulto”, comenzó explicando. “Me he puesto un poco de ácido en los labios. La verdad que no me los retocaba desde que salí de Supervivientes”, puntualizó.

La colaboradora ya sabía lo que era inyectarse este ácido, pero el gran cambio y más innovador vino después, cuando explicó que se había dejado asesorar por los profesionales en medicina estética para hacerse un retoque que nunca antes antes se había hecho y que le resultaba muy “heavy”: “Me he puesto un poco de bótox en la zona de la frente para poder corregir la expresión, que parece que siempre estoy enfadada”, decía entre risas. No obstante, el tratamiento parece haber salido tal y como la influencer esperaba y así se lo ha hecho saber a sus fieles seguidores: “Me ha gustado bastante el resultado, ya os enseñaré la foto del antes y el después”, afirmó especialmente feliz con su nueva imagen.

Esta no era la primera vez que la influencer llevaba a cabo algún que otro retoque estético a golpe de bisturí. Pese a haberse acostumbrado a unos hábitos rutinarios de lo más naturales, integrando el deporte en su vida y combinándolo con una alimentación sana, la prima de Gloria Camila también ha pasado por alguna que otra clínica para culminar su transformación física. Como el doctor José María Gómez Villar contó en Viva la vida, las intervenciones faciales a las que se habría sometido la colaboradora de El Programa de Ana Rosa podrían haber sido el microblading, la rinomodelación, el aumento de labios y la bichectomía. Una serie de modificaciones que rondarían en torno a los 2.5000 euros y que han hecho que la joven pueda verse más atractiva que nunca.