La imagen más esperada de Rocío Flores desde su última intervención quirúrgica

Tras casi dos meses de recuperación de su lipoescultura, parece que Rocío Flores está empezando a ver la luz al final del túnel. Y es que, después de haber sido intervenida, la hija de Antonio David podía realizar escasos movimientos, viéndose obligada a permanecer de pie y apoyada en una mesa durante sus apariciones en El Programa de Ana Rosa. Una etapa que parece haber superado con creces, y así lo ha demostrado durante esta misma mañana.

Como cada lunes, el espacio matinal de Telecinco volvía a la carga con su club social, en el que Patricia Pardo ha ejercido como perfecto maestro de ceremonias con la compañía de algunos colaboradores como Sandra Aladro o Rocío Flores. Llamaba especialmente la atención que, por fin, esta última podía sentarse con el resto de sus compañeros en el sofá después de haber estado de pie durante un largo periodo. De esta manera, la joven ha puesto fin a esta fase de recuperación en la que ya cuenta con una visible mejoría, aunque ella misma admitió que llegar hasta este punto no ha sido nada fácil y ha tenido que atravesar momentos de verdadero dolor.

Era el pasado 8 de abril cuando la influencer volvía a ocupar su puesto en El Programa de Ana Rosa dispuesta a comentar algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Tras llevar varias semanas sin intervenir televisivamente y recuperándose de su paso por quirófano en casa y junto a sus seres queridos, Rocío desvelaba que podía acudir a su trabajo aunque tendría que permanecer de pie mientras durara el programa. Algo que ha sucedido semana tras semana y que hasta más de un mes después no ha cambiado, aunque eso sí, en todo momento, Flores ha mantenido una postura recta para evitar que su abdomen se contrajera y para que la faja que aún sigue llevando le molestara lo menos posible.

Pero lo cierto es que esta no ha sido la primera vez que se ha visto a la influencer sentada después de pasar por quirófano. Durante la pasada noche del 15 de mayo, Rocío se estrenaba como colaboradora de Supervivientes: Conexión Honduras. Una ocasión en la que pudo sentarse en el plató junto al resto de sus compañeros, protagonizando un momento de lo más tenso a consecuencia de un micrófono abierto.

Cuando todos los allí presentes comenzaron a comentar la gran discusión entre Alejandro Nieto y Tania Medina por la información de Marta Peñate, Rocío también quiso aportar su granito de arena al debate. Pero la falta de tiempo y la intervención de muchos colaboradores hicieron que a Ion Aramendi no le quedara más remedio que dar paso al siguiente vídeo, algo que no gustó en absoluto a la hija de Rocío Carrasco: “Pues nada, me callo y no hablo, que no me paguen por venir”, se escuchaba decir a la nieta de “la más grande”, visiblemente molesta. No obstante y unos minutos más tarde, el presentador le otorgaba la palabra y ésta la cogía encantada sin mostrar malestar alguno.