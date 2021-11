Rocío Flores ha reaparecido en televisión unos días después de someterse a tres retoques estéticos en la misma tarde. Su nariz, su frente y sus labios lucían un aspecto renovado, algo que le ha hecho ser muy criticada en redes sociales. Sus compañeros de El Programa de Ana Rosa han destacado la gran transformación que está viviendo, pero se han interesado acerca de si no tenía miedo de excederse en sus intervenciones. Además, Ro habla de su nueva ocupación profesional al margen de la televisión.

La hija de Antonio David se ha defendido de los haters y piensa que «soy joven pero coqueta, si te ves bien y no le haces daño a nadie…». Pero Joaquín Prat ha ido un paso más allá y ha querido manifestarse en contra de esto: «Eres muy jovencita para los retoques…», a lo que Rocío le ha contestado que «en redes me muestro natural, como soy, muy real. Que me haga algún retoque, sí. Pero eso no me quita naturalidad ni quiero por ello fomentar ningún estereotipo».

Ella misma hablaba de los tratamientos a los que había recurrido con el fin de mejorar su aspecto: «Me he corregido un bultito de la nariz con un poco de ácido hialurónico, sobre todo para el perfil, que no se me viese un pequeño bulto. Me he puesto un poco de ácido en los labios, que no me los retocaba desde que salí de Supervivientes. Y me he puesto un poco de bótox en la zona de la frente para poder corregir la expresión, que parece que siempre estoy enfadada», decía en sus redes sociales.

Adiós complejos. No obstante, Rocío no ha tenido problemas en reconocer que no todo ha sido de color rosa en este aspecto. Sus retoques vienen después de una temporada donde experimentó un fuerte bajón de autoestima: «Me he querido y valorado tan poco…», se ha quejado en El Programa de Ana Rosa. Eso sí, reconoce que «ahora me encuentro muy bien conmigo misma». Y puede que eso le haya animado a dar un golpe de timón a su vida.

La nueva ilusión de Rocío Flores

Retoques estéticos aparte, la colaboradora ha hablado abiertamente de la que desde ya es su nueva ocupación fuera de la televisión. Ha decidido retomar los estudios y seguir formándose académicamente. Para eso se ha matriculado en un grado superior de formación profesional relacionado con la administración y la gestión financiera de la empresa en el Instituto de Formación Profesional Oficial de Grado Superior y Medio en Deporte, Sanidad, Sociocultural, Comercio y Marketing e Informática (MEDAC).

En principio, Rocío Flores lo cursará en la modalidad online. El grado no es ni mucho menos económico ya que los alumnos pagan cerca de 4.000 euros al año, tal y como informó el periódico La Razón. Hay que destacar que años atrás ya completó los estudios de Dietética, algo que le permitió ejercer de asesora nutricional.