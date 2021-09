Rocío Carrasco: otoño, nuevos juicios y la verdad, aunque duela

Será en el nombre de Rocío, en el de la Jurado, su madre. Rocío Carrasco continuará su historia personal en televisión en la que pretende dar respuesta a muchas preguntas que se ciernen sobre el cisma familiar que separó a la familia tras fallecer “la más grande“ en junio de 2006. Nunca ha hablado de ello. Quince años después de la muerte de la artista, el anuncio de la docu serie “En el nombre de Rocío” ha movilizado a los Mohedano-Jurado-Ortega.

Esta rama de la familia, la más mediática, irrumpió con fuerza en los medios cuando Rocío madre enfermó en 2004. Todos eran conocidos, pero nunca habían protagonizado entrevistas ni platós, a excepción de José Ortega Cano, figura del toreo durante mucho años. Cuando la Jurado muere, todo cambia. Ganan popularidad, cada uno juega su papel y van dibujando su personaje mediático. La irrupción en los medios de los Mohedano-Jurado, consortes incluidos, llega a la vez que Rocío Carrasco decide retirarse. Ser hija de la Jurado le procuró popularidad desde la cuna, pero en ese momento se replegó.

Al morir su madre, se alejó de los flashes voluntariamente. Sin embargo, su nombre era sujeto de muchos titulares. Su conflicto con Antonio David Flores, padre de sus hijos, era público y notorio. Casi una década de hostilidad mediática, cuestionándola seriamente como madre y tergiversando en determinadas ocasiones información en contra de ella con el consiguiente descrédito en los medios. Podría enumerar varios datos que él mismo me dio como verídicos que resultaron ser falsos quizá, supongo, con el fin de que los transmitiera o publicara en los medios. Por supuesto destrozaban a Rocío Carrasco como persona, como mujer y sobre todo como madre. Comprobé que no decía la verdad y entendí que su objetivo era solo dañar a la madre de sus hijos, la mujer que un día le dijo hasta aquí y le anunció que iniciaría los trámites de separación. Cuando Rocío Jurado muere, el matrimonio llevaba 7 años separado. El divorcio llegó en 2001 y la nulidad eclesiástica, después.

Mientras Rocío Carrasco luchaba, inmersa en una grave crisis personal, con los daños psicológicos que le diagnosticaron tras su dura separación matrimonial de Flores y que decidió denunciar en diciembre de 2016 (procedimiento sobreseído provisionalmente), su familia directa, con la que mayor trato había tenido en vida de su madre, no estuvo a su lado. Ni se preocuparon, ni la entendieron, a tenor de las declaraciones públicas que realizaron algunos de ellos. La herencia de la Jurado los alejó y otros motivos personales los alejaron y miraron para otro lado. ¿Cuántas veces se ha cuestionado en titulares y programas de televisión o en tertulias de radio por qué Rocío no se hablaba con ninguno de su familia? Muchas. Hasta la saciedad y hasta dibujar un perfil injustificable de Carrasco. Tampoco ella desmentía, ni contestaba. Estaba en otra. Hundida y en tratamiento psiquiátrico, medicada; intentando soportar la realidad de un exmarido que, según su propio testimonio, le hacía la vida imposible, puso a su hijos en su contra y la trataba peor que mal en entrevistas y reportajes en aras de la libertad de expresión y de enaltecer su imagen de padre y menoscabar el de ella como madre. Rocío denunció cada intromisión en el honor e intimidad que entendió denunciable. No tuvo mucha suerte y Flores se vio impune para seguir erre que erre. Se unió su mujer, Olga Moreno y, lamentablemente, su hijos también. Aparecieron fotografiados en varios reportajes.