José Luis Martínez-Almeida vuelve a demostrar su apoyo a la gastronomía madrileña. El alcalde de la capital de España acudirá este 16 de febrero al VIII Congreso Anual de Hostelería de Madrid-Mezcla. El político, que lleva su ciudad por bandera, siempre ha destacado este sector, del cual ha presumido tras tener una larga lista de sitios a los que tomar el aperitivo o comer.

Los templos gastronómicos imprescindibles de José Luis Martínez- Almeida

Sabida es la gran pasión de Almeida por Madrid. De hecho, en su boda con Teresa Urquijo -con la que el próximo mes de abril celebrará dos años de matrimonio- escogió para el convite el catering de uno de los templos gastronómicos más reconocidos de la capital: Casa Lhardy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barrutia y El Nueve (@barrutiayelnueve)

Desde que llegara a Cibeles, el político siempre acude a citas que tengan que ver con el impulso de la gastronomía de Madrid. Al igual que Isabel Díaz Ayuso -que se considera toda una tabernera-, Almeida también tiene una lista de bares típicos y populares de la capital a los que suele acudir con frecuencia.

Debido a su trabajo, ya que en ocasiones tiene que desplazarse hasta la sede del Partido Popular en Génova, el alcalde de Madrid ha encontrado cerca del edificio uno de sus bares de confianza. Barrutia y el 9 – ubicado en la calle Santa Teresa-. Esta conocida taberna con más de cien años de historia es un local familiar cuya carta consta de platos de lo más tradicionales, como los torreznos o las croquebravas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Lucio (@casalucio)

Otro de los restaurantes favoritos de Almeida está ubicado en una de las zonas favoritas del político: Madrid de los Austrias. Hablamos de Lucio, uno de los templos gastronómicos más longevos de la capital y por el que han pasado numerosos rostros conocidos, como el Rey Juan Carlos. «A mí me gustan los huevos estrellados tal y como los hace Lucio. Es que yo creo que es una combinación imbatible», comentó Almeida.

Entre sus imprescindibles también se encuentra Richelieu, localizado en el paseo de Eduardo Dato, en Chamberí y que curiosamente está construido sobre un solar de Balenciaga. Conocido como «el sitio de ligue» -de hecho, fue donde Jaime Peñafiel conoció a su mujer-, por en establecimiento han recibido a famosos de la talla de José Luis Rodríguez Zapatero, Carmen Sevilla, Adolfo Suárez, Sara Montiel, Mercedes Milá, Rocío Jurado, Mario Conde, Carlos Baute o Florentino Pérez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tu taberna desde 1972 (@lasbridas1972)

De cocina más vanguardista y dieta Mediterránea, Almeida tiene en su lista el restaurante, Mayflower, ubicado cerca del Santiago Bernabéu y que cuenta con una amplia terraza -ideal para el vermut o los días de sol-.

Finalmente, y gracias a su mujer, Teresa Urquijo, el político madrileño ha añadido a su lista en los últimos años dos locales gastronómicos más: Las Bridas 1972 -una conocida taberna que mezcla sabores tradicionales y que están emplatados como si de un Estrella Michelín se tratase-, y El Castizo, en el barrio de Zurbano.