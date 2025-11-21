La Reina Letizia triunfa con un vestido perfecto durante la entrega del Toisón de Oro

La Reina Letizia ha llegado al Palacio Real alrededor de las 10:00 horas para estar presente durante la entrega del Toisón de Oro. Doña Sofía, el ex presidente del Gobierno Felipe González y los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero han recibido este reconocimiento y la Familia Real se ha unido para celebrarlo. Tanto es así que a dicho evento también han asistido la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes viven fuera de Madrid por cuestiones formativas.

Una vez más, doña Letizia ha demostrado estar a la altura y, sin buscarlo, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la jornada. Ha apostado por un vestido sencillo a la par que elegante que realza su figura y le da un aire sofisticado. Tal y como hemos explicado en LOOK en otras ocasiones, Su Majestad es considerada «la reina mejor vestida del mundo» por la prensa internacional y una vez más ha confirmado que se merece este título.

La Reina Letizia ha apostado por el color rosa, un tono que ya ha lucido en otras ocasiones. Su objetivo no era llamar la atención, sino estar en un segundo plano porque el foco está puesto en doña Sofía. De esta manera, ha llevado un peinado sencillo y un maquillaje natural.

Mangas globo y guiño a doña Sofía

No es la primera vez que la infanta Sofía demuestra que tiene mucho estilo, pero en esta ocasión se ha superado. Ha apostado por un dos piezas oscuro, la parte de arriba ligeramente más clara que la de abajo. El top era muy original, pues tenía un escote asimétrico que dejaba uno de los hombros al descubierto. Sin duda, una elección que confirma que está pendiente de las últimas tendencias.

El elemento que más destaca son los hombros redondeados, con un aire claramente ochentero. Combinado con ellos, la reina lleva una falda lápiz de corte midi que completa el look. El estilismo le sienta a la perfección, un ajuste que refleja el trabajo de la costurera de Zarzuela, responsable no solo de crear piezas exclusivas para doña Letizia, sino también de adaptar cada prenda para que encaje exactamente con su figura.

*Noticia en elaboración