El rojo siempre ha sido uno de los colores fetiche de la Reina Letizia. Rojo fue el impresionante vestido de Lorenzo Caprile con el que debutó entre la realeza europea en la boda de los hoy reyes Federico y Mary de Dinamarca y roja era también la falda que llevó la víspera del enlace, combinada con un corpiño bordado. Es un color que ha estado muy presente a lo largo de la trayectoria institucional de doña Letizia, tanto en fechas señaladas como en ocasiones menos destacadas. Además, es un tono que le sienta fenomenal y que tiene un fuerte simbolismo porque es uno de los de la bandera de España.

Aunque el armario de la Reina está lleno de prendas de colores variopintos, las de color rojo tienen un mayor protagonismo. Sobre todo, en los últimos días. Doña Letizia viajó recientemente a Roma para participar en un acto de la FAO, organización de la que es embajadora especial. Una cita en la que apostó por un elegante y sofisticado traje de pantalón y chaqueta de color rojo de Carolina Herrera, que combinó con una preciosa blusa con lazada en tono marfil. Un estilismo perfecto para una jornada de trabajo en el que el color fue el gran protagonista.

La Reina Letizia en la boda de Mary de Dinamarca. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no ha sido la primera vez en los últimos tiempos que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha apostado por el que está considerado su color fetiche. De hecho, la hemos visto de rojo varias veces a lo largo de las últimas semanas.

Rojo fue el vestido de Adolfo Domínguez que eligió para participar en el acto con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental en Madrid. Un diseño midi, con manga corta y falda evasé que la princesa Leonor tiene en color verde. La Reina lo combinó con unos zapatos destalonados de tacón cuadrado de la firma Polin et Moi, en la que también ha confiado alguna vez la heredera.

La Reina Letizia en el Día Mundial de la Salud Mental en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque no era exactamente rojo, pero sí un tono cercano, fue el conjunto de Boss que escogió para una entrega de premios de Unicef. Una combinación de falda de piel vegana y blusa satinada que le favorecía mucho y que completó con unos zapatos de tacón bajo en color nude.

Al burdeos recurrió en la visita de la princesa Leonor a Navarra, en concreto, en la primera jornada del viaje oficial en el que la heredera estrenó su título de princesa de Viana. La Reina visitó un traje de pantalón y chaqueta en color burdeos de la firma Bleiss Madrid. Lo combinó con un top en color negro y zapatos y bolso a juego. Habría que remontarse a antes de las vacaciones de verano para encontrar otros estilismos en rojo de la Reina Letizia, pero lo que está claro es que, al menos en sus últimos compromisos en solitario, esta gama cromática ha tenido un mayor protagonismo.

La Reina Letizia lució unos rubíes en la boda de Mary de Dinamarca. (Foto: Gtres)

Los rubíes de la Reina

Al igual que el rojo es un color que está muy presente en su armario, lo mismo ocurre con las joyas de rubíes, que son unas de sus preferidas. Doña Letizia llevó rubíes en la anteriormente mencionada presentación ante la realeza europea en 2004 y a lo largo de los años ha ido incorporando nuevas piezas a su joyero. Algunas de gran envergadura y otras más discretas, perfectas para el día a día. Es más, hemos podido ver a la princesa Leonor con algunos de los rubíes pequeños de su madre.

Lo que no parece probable es que la Reina Sofía le ceda su conjunto Niarchos que, según algunas fuentes, está guardando para repartir entre sus nietas llegado el momento. Es un conjunto muy especial para doña Sofía, al igual que el pendentif de la reina Federica y su destino todavía no está claro.