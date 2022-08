Podría decirse que Jennifer Lopez y Ben Affleck han protagonizado una de las noticias más inesperadas del fin de semana. Después de haberse dado el “sí, quiero” durante el pasado 16 de julio para poner así el broche de oro a una segunda oportunidad en su romance, era hace tan solo unas horas cuando se daba a conocer que la pareja habría optado por separarse de mutuo acuerdo para enfocarse así de manera plena en sus respectivas carreras profesionales. Una decisión que ha dejado al panorama internacional completamente desconcertado, más aún teniendo en cuenta que ambos gozaban de una complicidad bastante palpable.

Ben Affleck yendo a firmar su divorcio de JLO… pic.twitter.com/EkfSmbnF4S — Julyo Ruz (@JulioARuz) August 8, 2022

Por el momento, todo apunta a que la intérprete de On the floor y el actor habrían querido poner tierra de por medio en su historia de amor para así echarse de menos con más fuerza que nunca, haciendo así que su relación sea aún más sólida si cabe. Así que, aunque a partir de ahora estén separados físicamente, Jennifer y Ben intentarán que la llama del amor que les une siga avivándose como hasta ahora. Pero ni esa aclaración ha conseguido apaciguar la publicación de memes sobre la separación entre Lopez y Affleck, la cual se ha convertido ya en objeto de críticas y bromas a partes iguales. Especialmente, Twitter ha sido la plataforma en la que más usuarios han dejado post de lo más divertidos sobre la relación y posterior ruptura entre ambos artistas, destacando por encima del resto uno en el que comparan al mítico protagonista de Batman con Kiko Matamoros en Supervivientes. Pero las burlas no han quedado ahí, y son varios los twitteros que han querido hilar la conexión existente entre la cláusula firmada por la pareja y su separación. En este documento, ambos estaban de acuerdo en mantener relaciones sexuales más de cuatro veces por semana, algo que muchos creen que Ben no habría podido llegar a cumplir, sobre todo por las imágenes en las que se ve cómo disfruta de su luna de miel durmiendo plácidamente a bordo de un barco.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se tomarán un tiempo separados a fin de concentrarse en sus proyectos personales Ben Affleck volviendo al papel de Batman. pic.twitter.com/qYU4i5Zypj — Manuel 🇻🇪 (@ManuSandoval86) August 7, 2022

Sea como fuere, fuentes cercanas a los protagonistas del mes por excelencia en todos los rincones del planeta han confirmado que esta decisión está tomada meramente por lo profesional. Ambos son considerados grandes artistas tanto dentro como fuera del panorama hollywoodiense, motivo por el que no han querido que la “pompa” propia del romanticismo sobrepase ciertos límites y acabe por poner punto final a sus carreras. Así que, por el momento, será prácticamente imposible ver a Jennifer y a Ben pasear acaramelados por alguna ciudad del mundo como ya lo hicieron en la capital de Francia recientemente, aunque, quién sabe si aprovecharán los últimos coletazos del verano para pregonar su amor a los cuatro vientos y así coger fuerza para una temporada cargada de eventos y proyectos laborales tanto para Lopez como para el productor y guionista, los cuales probablemente se alargarán hasta el próximo 2023 y quién sabe si algunos meses más, llegando incluso quizá a permanecer casi un año separados.