La épica respuesta de Rosalía en Twitter a una usuaria que le pide suerte para sus exámenes

En los últimos años, Rosalía se ha convertido en una de las figuras más aclamadas tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras. Pero ni esa creciente popularidad ha hecho que la cantante pierda su esencia, mostrándose muy cercana con sus seguidores e interactuando con ellos a través de sus distintas redes, mostrándose de lo más cercana.

En esta ocasión y en un intento por acercarse a sus fans, la catalana ha expresado a través de Twitter su idea de protagonizar un “preguntas y respuestas” que traería mucha cola: “Dime algo que quieras saber que aún no me habías preguntado”, escribía la intérprete de Malamente en su cuenta personal. Unas palabras que desataron la locura entre sus admiradores, que aprovecharon para hacer algunas cuestiones a su ídolo sobre el ámbito personal y el profesional. Pero entre todos ellos destacó el mensaje de una twittera, que quiso que Rosalía le ayudara en sus próximos exámenes: “Hola, deséame suerte en mis exámenes xfa”, señalaba. Una petición que no convenció del todo a la protagonista en cuestión, que respondió tajantemente: “Ni suerte ni suerte ponte a estudiar ya”, replicaba, haciéndose con el apoyo de sus followers y sumando en apenas doce horas más de 11.000 “me gusta” y más de 1.000 “RT” en su comentada publicación.

Ni suerte ni suerte ponte a estudiar ya — R O S A L Í A (@rosalia) May 15, 2022

Algunos rostros conocidos no dudaron en respaldar las palabras de Rosalía. Este es el caso de la política Andrea Levy, que se hizo eco de las declaraciones de la cantante con una reacción también muy sorprendente: “Díselo reina”, escribía la del Partido Popular. Pero ella no ha sido la única que ha respondido a la novia de Rauw Alejandro, ya que otro usuario también hizo gala de su humor al admitir que Rosalía “ha dejado aparcada la moto y se ha puesto en modo mami”, haciendo referencia a su nuevo disco, el cual ha sido tan exitoso como polémico.

Rompiendo barreras

Después de haber hecho historia en el mundo de la música con su álbum Motomami en todos los rincones del planeta, la artista ha querido triunfar en otros ámbitos como es el del modelaje. Teniendo en cuenta la estrecha relación que la une a algunos miembros del clan Kardashian como es el caso de Kim, la catalana se ha convertido en el nuevo fichaje de SKIMS, la marca de lencería y ropa deportiva de la empresaria. Posando con prendas de la colección, Rosalía ha anunciado la buena nueva a través de sus redes sociales, dejando clara su ilusión al unirse a la cápsula bautizada como Cotton Collection: “Una fuerza cultural se encuentra con estilos clásicos y modernos: presentando a Rosalía para SKIMS”, publicaba la cuenta oficial de Instagram de la firma a golpe de un posado de la intérprete en el que lucía un conjunto de ropa interior en color blanco firmado por la fotógrafa oficial de la marca, Donna Trope. De esta manera, ya se une a otras celebrities conocidas que han hecho lo mismo para la firma en cuestión, como es el caso de Megan Fox.