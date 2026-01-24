Rebeca Loos aprovecha la guerra de la familia Beckham para ganar dinero en España

Rebeca Loos saltó a la fama a principios de los años 2000 y ganó una gran repercusión mediática cuando empezó a tener problemas con la familia Beckham. Estuvo un tiempo en la sombra, pero siempre que puede aprovecha su vinculación con el clan para ganar dinero. Ahora ha dado una entrevista en el programa ¡De Viernes!, presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona. Con este movimiento, se ha llenado los bolsillos con un conflicto que está generando mucho dolor.

Rebeca Loos asegura que, aunque pueda parecer sorprendente, las confesiones de Brooklyn Beckham son una mínima parte de lo que está por venir. «No quiero entrar en quién tiene la culpa. Lo que se ha contado es una miga de la gran historia», ha empezado diciendo. «Parece que Brooklyn ha elegido a una mujer, Nicola, que no les gusta, pero los hijos no están para cumplir los sueños de sus padres». Siguiendo su testimonio, la guerra familiar va mucho más allá de Nicola Peltz.

Rebeca Loos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La invitada de ¡De Viernes! trabajó para el mediático matrimonio y su tarea consistía en hacerse cargo de los pequeños. Esa es la razón por la que tiene muchos datos sobre el tipo de relación que el empresario británico y su mujer han construido con sus vástagos. «Ellos tenían muy poco tiempo y cuando estaban con los pequeños, yo me hacía a un lado y les dejaba su espacio», afirma. Insiste en que, a pesar de lo que se ha contado, ella nunca ha estado en medio. Promete que siempre ha sabido dónde estaba su lugar, aunque Victoria Beckham se molestase por cada paso que daba. Eso sí, admite que tanto David como su mujer siempre han sido buenos padres.

Esto es lo que siente Rebeca Loos

Rebeca Loos afirma que no está sorprendida con lo que ha pasado porque conoce perfectamente la cara b de Victoria Beckham. No quiere decir que ella sea culpable de nada, pero sí afirma que la historia viene de lejos y que no se limita únicamente a la rivalidad que existe entre Nicola Peltz y su suegra.

Loos considera que tarde o temprano el clan firmará la paz, a pesar de que, actualmente, Brooklyn Beckham no quiere saber nada de sus progenitores. Es más, la prensa británica afirma que el modelo ha dado orden de que todo se ejecute a través de sus abogados. «Espero que tomen responsabilidad y le respondan como Brooklyn necesita. Esto tiene que ver con el hijo y cómo está, pero nunca se sabe», comenta Rebeca. Aunque ya no está vinculada a la familia, siente cierto pesar y desea que entierren el hacha de guerra.

Rebeca Loos aplaude a Brooklyn

Brooklyn Beckham sonriendo. (Foto: Gtres)

Rebeca Loos sabe muy bien lo que significa enfrentarse a los Beckham. No son un matrimonio cualquiera, sino que se han convertido en un referente para la crónica social y tienen apoyos muy importantes. Es más, la pareja guarda una estrecha relación con la familia real británica, tanto con el príncipe Guillermo como con el rey Carlos. Por ese motivo, Loos insiste en que Brooklyn ha sido «muy valiente».

Antes de terminar su entrevista ha advertido de que ella fue la primera en decir, según su opinión, qué era lo único que le importaba a la pareja formada por David y Victoria: «Lo dije hace 22 años: ellos son una marca y es lo único que les preocupa».