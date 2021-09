Nuevo revés para el clan Campos. Hace dos días este digital reveló en exclusiva que Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos y con quien no había terminado muy bien, entraría a formar parte de la lista de concursante del nuevo programa de Mediaset, ‘La casa de los secretos’. Formato que será presentado por Jorge Javier Vázquez, pero también estarán en esta nueva andadura Jordi González y Carlos Sobera. Este jueves, Terelu Campos ha asistido al Festival de Vitoria y mientras se encontraba en el photocall respondiendo a las preguntas de la prensa ha habido un momento en el que se ha sentido incómoda y ha preferido retirarse.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha hablado de que su mayor felicidad es cuando “su madre está bien, tranquila y feliz. Cuando no la molestan, no la llaman por teléfono…”. Después, ha añadido que María Teresa Campos está “bien”. “Es una señora que tiene una edad y hay que respetar los años que esa persona ha dado a su trabajo público y, luego, tiene todo su derecho a tener su privacidad. No estoy pidiendo nada que no sea descabellado”, ha reflexionado la madre de Alejandra Rubio.

Sin embargo, cuando ha escuchado el nombre de Bigote Arrocet a los reporteros no lo ha dudado ni un solo segundo y ha preferido marcharse. Es inminente la reaparición pública del cómico, pues la propia cadena ya ha anunciado su fichaje, que se suma al de la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, Antonio Canales y Luca Onestini -hermano de Gianmarco-.

No es la primera vez que Edmundo se adentra en una aventura televisiva. En 2017 fue una de las grandes apuestas de ‘Supervivientes’, espacio en el que dejó momentos memorables como su conversación telefónica con María Teresa Campos, ya que por aquel entonces sí eran pareja.

Llevaba meses alejado del ojo del huracán, pero ha vuelto a colococarse en primera plana mediática. Por el momento, no se conoce la reacción que ha podido tener la que fuera ‘reina de las mañanas’ en Telecinco, ya que desde su ruptura ha preferido optar por la discreción en la mayoría de las ocasiones en las que ha salido el tema de su noviazgo con Bigote Arrocet.

Esta noticia, amarga para las Campos, llega unos días después de que la revista ‘Semana’ adelantara que Hacienda va tras los pasos de la expareja de la periodista. Le reclaman la friolera cifra de 700.000 euros al no haberse esclarecido de donde han salido las distintas empresas que fundó durante su relación con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, así como los ingresos que obtuvo de ellas.