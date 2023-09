José Ortega Cano se ha colado de nuevo en las primeras filas de la crónica social de nuestro país. Y no es para menos. Después de la pedida de mano de Eladio a Ana María Aldón, el pasado fin de semana, en Fiesta, el programa de Telecinco donde la diseñadora colabora de forma habitual; todas las miradas se han posado sobre el diestro y las que han sido sus primeras palabras tras conocer la noticia.

Ha sido en la mañana de este martes cuando José Ortega Cano ha sido captado por las cámaras de Gtres a su salida de un establecimiento de seguros, en compañía de Aniceto, su cuñado, y preguntado acerca del compromiso de la madre del menor de sus tres hijos, José María Ortega. «Nada que comentar. Yo no pinto nada», ha dicho. «Yo estoy bien, muy bien», ha añadido después quitando hierro al asunto.

José Ortega Cano en la Feria de San Isidro, en Madrid / Gtres

En la misma intervención, el viudo de Rocío Jurado se ha pronunciado además acerca de las informaciones que apuntan a que tras su divorcio de Ana María Aldón, Ortega Cano podría haber desembolsado un millón de euros en favor de ex. Una elevadísima cifra que, a juzgar por las palabras de él mismo, se alejaría mucho de la realidad. «Ya quisiera yo el millón de euros para mí», ha dicho.

Cabe recordar en este sentido, que pronto se cumplirá un año de la firma de divorcio de la ex Superviviente y José Ortega Cano. El ya ex matrimonio se divorció tras meses de vaivenes y enfrentamientos públicos en los distintos platós de televisión que conforman la parilla de Telecinco, en enero de 2023. «Las aguas vuelven a su cauce y, después de algunos momentos de incertidumbre, el divorcio se ha podido firmar y ya son mujer y hombre divorciados», aseguró la periodista Paloma García Pelayo.

Ana María Aldón y José Ortega Cano junto a su hijo en común / Gtres

Una pedida ¿de ensueño?

A pesar de que Ana María y Eladio llevan apenas cuatro meses saliendo, ambos están seguros de que lo suyo es de cuento y para siempre. Eladio sorprendía a la gaditana entrando en directo en el programa antes citado, este domingo, y pidiéndole matrimonio. «¿Te quieres casar conmigo?». Una pregunta a la que Ana María respondido inmediatamente: «Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo».

Ana María Aldón en ‘Fiesta’ / Telecinco

Tras su afirmación, Ana María reconoció que Eladio ha marcado un antes y un después en su vida. «Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero», expresó para lanzar después un dardo envenenado a Ortega Cano y, por qué no decirlo, también a su familia, con quien se ha demostrado que no existe una buena relación. «Cada uno sigue su vida, los que hemos tenido a una persona a nuestro lado y no se ha llegado a buen fin por x motivos en este caso ha sido todo televisado y público, se conoce, pero cuando no te quieren en un sitio te recogen en otro, siempre hay un roto para un desconocido», dijo rotunda.