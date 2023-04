Ana Obregón (68) se ha convertido en madre de una niña por gestación subrogada en Miami, en Estados Unidos, tres años después de perder a su hijo Aless, en 2020, a los 27 años, a causa del cáncer que padecía desde enero de 2018; y la de sus padres, Antonio y Ana, con apenas meses de diferencia. Fue la revista ¡Hola¡ la encargada de confirmar la noticia en exclusiva con unas imágenes de la recién estrenada mamá y la bebé a su salida del Memorial Regional Hospital de Miami, que no dejaron indiferente a nadie, entre otras cosas, por la soledad con la que la interprete de Ana y los 7 habría decidido vivir este proceso.

«Hemos trabajado durante mucho tiempo con la mayor de las discreciones y con todo el respeto con el que podemos afrontar esta situación para que Ana Obregón lo viviese con la naturalidad y la soledad con la que lo ha querido vivir. Hasta que no existiese este momento, la historia no estaba acabada», explicó Sandra Aladro en El Programa de Ana Rosa. «A mí me ha llamado mucho la atención la soledad que ha elegido para vivir este momento», añadió la periodista.

Y es que al parecer, tan solo su círculo más cercano sabía de esta determinación: sus hermanas, Celia y Amalia, y su ex, Alessandro Lequio (66). No así, y sorprendentemente, Susana Uribarri (57), amiga íntima y representante de la madrileña, ni Armando Raúl Castillo, apodado Ra, uno de los mejores amigos de la actriz, según detalló ella misma a través de su perfil en Instagram, donde congrega a más de 1 millón de seguidores. «Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir», escribió junto a una fotografía con la pequeña en brazos. «Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Armando Raúl, no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron», zanjó.

Sus palabras llegaban tan solo unos minutos después de que Alessandro Lequio afirmara lo contrario desde el plató del citado programa. «Ella sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno (…) Me hacen gracia, hablan más que (…) ¿Tu te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tu te crees que Susana no sabía nada?», decía el colaborador de televisión hispano-italiano.

Sea como fuere, lo cierto es que tanto Susana como Raúl han mostrado su alegría por la decisión tomada por su amiga. «Se lo merece. Ya tiene una razón para vivir», expresó Uribarri a los medios de comunicación. «Me enteré ayer por ella y me hizo el hombre más feliz del mundo. Es una noticia maravillosa, que me hizo muy feliz. Tengo muchísimas ganas de verlas», dijo por su parte Ra.

¿Quiénes son Susana Uribarri y Raúl Castillo?

Susana Uribarri es representante a la par que amiga de Ana García Obregón desde hace mucho años. De hecho, ambas han confesado que se conocen desde que eran niñas por su respectivas familias.

Susana es fruto de la relación entre el periodista José Luis Uribarri y Alicia Mensberger y ha desarrollado su trayectoria profesional alrededor de la representación de rostros tan conocidos como Tamara Falcó (41), Julio José Iglesias (50), Francisco Rivera Ordóñez (49), Chábeli Iglesias (51) o Albano Carrisi (79), entre otros. Asimismo, en julio de 2022 su nombre saltó a las primeras filas de la crónica social por haber sido protagonista de unas imágenes derrochadoras de complicidad y cariño, junto a Jaime de Marichalar (59).

Por su parte, Raúl Castillo, quien también mantiene un vínculo muy cercano con la intérprete, se conoce que ha trabajado una tienda de ropa de lujo en uno de los barrios más selectos de Madrid. Actualmente, no obstante, es relaciones públicas de Florida Park, situado en El Retiro, en la capital madrileña, y de Lula Club, situado en Gran Vía.