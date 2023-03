La noticia de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada sigue dando mucho de qué hablar más de 24 horas después de su publicación. Este movimiento inesperado de la actriz ha vuelto a abrir un debate social sobre el cuidado de menores, pero lo que parece preocupar más a Alessandro Lequio es el topo que ha filtrado esta buena nueva a la prensa, pues tan solo eran conocedores de ella tres personas, uno de ellos él.

Mucho se ha especulado con que podrían haber sido sus amigos Ra y Susana Uribarri, pero nada más lejos de la realidad. Pese a que ellos mismos han confesado que se enteraron unas horas antes de la publicación, Ana Obregón se ha visto en la obligación de salir en su defensa. «Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir», ha escrito junto a una fotografía con la pequeña en brazos. Una oportunidad para dar un paso al frente y acallar las habladurías: «Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Armando Raúl, NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron», ha zanjado, tirando por tierra las polémicas palabras de su exmarido.

Un desmentido 2.0 que llega unas horas después de que Alessandro Lequio señalase a los ‘topos’ en El programa de Ana Rosa. Pese a que en un principio el italiano quiso dejar claro que no iba a pronunciar palabra alguna acerca de este tema, «ni ahora ni nunca», hoy ha roto su promesa. El colaborador de Telecinco ha regresado a su puesto de trabajo y, aunque en un principio reticente, ha dado algunos detalles desconocidos hasta la fecha.

Si bien ayer confesaba que era conocedor de todo este proceso que ha sido una bomba en la crónica social -catalogada como una de las más impactantes de la historia de la prensa rosa-, hoy ha dado un paso atrás comunicando que había detalles de los que se ha enterado ahora, a la vez que el resto de la población. Pero no solo eso, sino que además ha desmentido que solo tres personas supieran la nueva maternidad de Ana Obregón: «Ella sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno… me hacen gracia, hablan más que…».

Parece que Alessandro Lequio tiene muchas cosas que decir, motivo por el que ha vuelto a tomar la palabra para señalar de forma firme al círculo más cercano de la intérprete de Ana y los siete, en concreto a dos de sus íntimos amigos. «¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada?», ha sentenciado. Con estas palabras ha dejado claro que la persona que ha filtrado esta noticia sería más cercano a la actriz de lo que se imagina.