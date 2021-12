Tras la repentina muerte de Verónica Forqué, han sido muchos los famosos que se han pronunciado acerca de la salud mental, y una de ellas ha sido Raquel Mosquera. Pese a que este es un tema verdaderamente complicado para la colaboradora, ha aprovechado su intervención en Viva la vida para sincerarse al máximo sobre la depresión y lo que eso conlleva.

Aunque en pocas ocasiones había hablado sobre este asunto, la peluquera se ha puesto en la piel de la ganadora de cinco premios Goya y de cómo se sintió en sus últimos meses de vida: “He pasado por depresiones y sé lo que es eso”, admitía en pleno directo. Además, la exconcursante de Supervivientes ha querido dejar a un lado el estigma que gira en torno a la cuestión de las enfermedades mentales, animando a todos aquellos que las sufran a que den un paso hacia delante: “Aún ahora hay mucha gente que se avergüenza de tener un familiar en esta situación. Intentar suicidarse no es algo que uno quiera, así que por favor, entre todos hay que ayudarse, que no os dé vergüenza ninguna”, sentenciaba, haciendo hincapié en el testimonio de Ángel Martín tras confesar en su último libro que él también había pasado por una depresión.

Teniendo en cuenta que Raquel también intentó quitarse la vida, sus declaraciones han conseguido emocionar a algunos de sus compañeros de Viva la vida. Y es que la colaboradora ha explicado perfectamente cuál es la sensación que sienten quienes padecen estos problemas: “No puedes con la vida ni con nada, te nubla”, añadiendo que es importante ponerse en manos de profesionales para salir adelante. Por su parte, Emma García tomó la palabra dando importancia al papel del entorno en estos casos: “Puedes tenerlo todo y sin embargo hay una voz en tu cabeza que te dice que no. Es muy importante que el entorno te haga ver que no te responsabilices de lo que no puedes controlar”. Unas palabras para las que Mosquera tuvo una respuesta contundente: “Me trae recuerdos de lo que me pasó a mí, tienes una enfermedad, has pasado por una depresión y has intentado suicidarte. (…) Se sufre mucho. Cuando te sientes así y te quieres suicidar, en mi caso yo no quería, pero tampoco quería ser un estorbo para las personas que quieres. Como no tienes ganas de levantarte, ducharte, ni de atender a tus propios hijos, que es lo que más quiero. Es muy duro y cruel”, aseguró, volviendo a apoyar a quienes se encuentran en este bache de la vida: “Cuando pasas eso, mirarme a mí ahora. Yo me siento feliz, motivada y contenta. Si yo he podido, vosotros también podéis”, zanjaba con optimismo.

Terelu se rompe al recordar a Verónica Forqué

La hija de María Teresa Campos también recordó la figura de Verónica Forqué y la “alegría que transmitía”. No obstante, este caso le resultó bastante familiar, ya que su padre también padeció una durísima depresión terminó por arrebatarle la vida: “Lo primero que tienes es frustración, culpabilidad… ¿Por qué no fui a Marbella, aunque nos dijera que no fuéramos? (…) Me causó tal trastorno que tuve la necesidad de volverme a Málaga a vivir. Estaba tan perdida que el único sitio donde me voy a encontrar es donde están mis raíces”, confesó, asumiendo no haberse dado cuenta de que su progenitor iba a llegar hasta ese punto: “Aunque te digan que está enfermo, tú no ves un deterioro físico, hay una invisibilidad de la enfermedad que le hace que sea tan silenciosa”, relataba.