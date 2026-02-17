Ramón García y Patricia Cerezo han vuelto a demostrar que son dos ex muy bien avenidos. El ex matrimonio, que puso fin a su convivencia en julio del 2021, ha coincidido en la alfombra roja de los Premios Iris, donde se han intercambiado un gesto que ha dado mucho de qué hablar. Tras atender a los medios, los presentadores se han encontrado en el photocall, donde se han dedicado un abrazo entre risas y una broma cómplice. Una prueba que da cuenta de la gran sintonía entre ellos y de que 24 años casados no han quedado en agua de borrajas -así como la familia que formaron junto a sus dos hijas, Natalia Verónica-.

¿Se jubila Ramón García?

Ramón García es de los rostros más populares de la televisión de nuestro país. El presentador ha estado al frente de numerosos formatos, mayoritariamente de entretenimiento, aunque también ha informado de la última hora. Tras más de 40 años dedicado a la profesión, ahora el periodista ha desvelado si a sus 64 años se plantea la jubilación.

Ramón García y Patricia Cerezo en los Premios Iris. (Foto: Gtres)

Sabido es que el hábitat de Ramón García es la televisión. Son muchos sus compañeros de profesión, como Pedro Piqueras, que han decidido dar un paso atrás en su carrera profesional. Una decisión que de momento el histórico presentador del Grand Prix no se plantea: «A veces se piensa, porque ya claro, porque aunque no me dejan que me quiten, ya te quedan menos cosas de hacer que cuando tenías 20 y empezabas a soñar, pero todavía me encuentro bien. Yo soy muy crítico conmigo mismo. Yo seré el primero que cuando me de cuenta de que, uy, esto ya no va bien, me quito la petaca, cuelgo el micrófono y carretera, pero todavía me encuentro bien». Actualmente, el presentador está en activo y ha desvelado qué tiene que ocurrir para despedirse de su público: «Estoy en un programa que exige mucho, pero yo voy encantado a trabajar, sigo haciendo mis cosas a nivel nacional, como Grand Prix y mientras tenga salud, la cabeza me aguante y por supuesto los espectadores, aguantaré todavía».

A punto de pasar por el altar

Quien también ha atendido a los medios ha sido su ex mujer, Patricia Cerezo, que se ha deshecho en halagos hacia el padre de sus hijas: «Por supuesto que hay buena relación, le dan el Iris a Mejor Programa Autonómico, hay muy buen feeling ante todo. Yo creo que es lo más inteligente, lo más normal y no entiendo las partes que no se entienden».

Patricia Cerezo en los Premios Iris. (Foto: Gtres)

Esta aparición de Patricia Cerezo llega solo meses antes de su paso por el altar. El pasado año, la colaboradora televisiva anunció su boda con Kiko Gámez tras varios años de una discreta relación. ¿Cómo se encuentra la presentadora antes de darse el sí, quiero por segunda vez? «Muy bien, estamos nerviosos, en la cuenta atrás. No lo tengo todo preparado pero vamos progresando. Me han hecho un boceto. Va a ser una fiesta, una celebración bonita, con ceremonia, reunión de amigo y gente que queremos», ha comentado.