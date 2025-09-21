Rafael Amargo, ingresado de urgencia: "Está en una situación bastante crítica"

Rafael Amargo ha vuelto a convertirse en noticia por un triste motivo. En esta ocasión, no tiene nada que ver con sus problemas judiciales, sino con una anomalía médica que le ha llevado directo al hospital. Su novia, una mujer llamada Luciana Bongianino que lleva con él un tiempo, ha dado un paso adelante para reconocer que el artista se encuentra «en una situación bastante crítica». Más adelante ha dado explicaciones y ha desvelado cómo han sucedido los hechos.

Rafael Amargo lleva un tiempo en el centro del escándalo debido a sus conflictos con la justicia. Recordemos que la Fiscalía solicitó nueve años de prisión y en 2020 llegó a ser detenido, acusado de un presunto tráfico de drogas. No obstante, el bailaor consiguió salir adelante y le otorgaron la libertad. Fue en ese momento cuando decidió que quería salir de España para continuar trabajando lejos de nuestras fronteras, pues consideraba que su nombre había quedado manchado.

Rafael Amargo posando. (Foto: Gtres)

El panorama mencionado anteriormente ha hecho que Rafael Amargo, según su novia, viva constantemente estresado y esa es una de las causas de su enfermedad actual. Tal y como ha relatado Luciana Bongianino en el programa Fiesta, «hace unos días comenzó a tener mucha fiebre», pero intentó restarle importancia y no pidió ayuda a los especialistas. La cuestión es que fue a peor, así que se vio obligado a llagar a un equipo médico que se desplazó hasta su domicilio.

El problema de salud de Rafael Amargo

Gracias a las declaraciones que Luciana ha dado para el programa que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco, sabemos que Rafael Amargo «tiene una infección en el colon». La citada fuente ha compartido la información para evitar especulaciones y para intentar tranquilizar al público, pues hay mucha gente que está pendiente del estado del artista.

Rafael Amargo en su juicio de Madrid. (Foto: Gtres)

La novia de Amargo ha explicado que, en un primer momento, el bailaor quería ser atendido en su casa, el problema es que se estaba enfrentando a un problema bastante serio, así que necesitaba ayuda especializada. «Como los médicos en el domicilio no podían determinar qué era, lo hemos tenido que traer al hospital de urgencia». Ahora se encuentra en buenas manos, pero todavía le queda un camino muy largo hasta la recuperación.

Bongianino ha desvelado que Rafael «está a base de sueros por vena porque no puede comer ni beber». Su estado es delicado, pero afortunadamente se encuentra acompañado y ha recibido el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos.

¿Quién es la novia de Rafael Amargo?

Rafael Amargo con su novia. (Foto: Gtres)

En los últimos años, Rafael Amargo ha dado varias entrevistas para recalcar que ha atravesado una temporada muy difícil. Insiste en que su situación judicial le ha cerrado muchas puertas, pues los productores y los programas de televisión no quieren contar con una persona que haya estado relacionada con un asunto tan serio como el supuesto tráfico de drogas. Por suerte, en mitad de este revuelo ha encontrado una mano amiga que le ha intentado guiar por el sendero correcto: la de su novia Luciana.

«Bueno, Luciana, si hay un altar, es el que se merece ella, porque ha estado todos los días, no ha faltado ni uno. Es una persona que también han intentado arruinarle su carrera como actriz, que es una grandísima actriz, y que espero que la gente no tenga prejuicio», contestó el bailaor cuando le preguntaron quién era su nuevo amor.