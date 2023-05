Que Isabel Díaz Ayuso (44) está volcada en sus asuntos profesionales como presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y presidenta de la Comunidad de Madrid -título que espera revalidar por cuatro años más en la jornada de hoy-, es indiscutible. Sí lo es, no obstante, el tiempo que la política dedicaría a sus relaciones personales. Concretamente, a su pareja sentimental, Alberto González (47). Pues es bien sabido que Díaz Ayuso se ha mostrado, desde que su nombre saltara a la primeras filas de la crónica política y social, muy celosa de su intimidad.

La presidenta madrileña prefiere no mostrarse en público con su novio ni hacer demasiadas declaraciones al respecto de su relación. Sin embargo, ya se conocen algunos detalles de su noviazgo y sobre todo, de la identidad del hombre que logró conquistar su corazón, ahora hace ya unos años, tras su ruptura, en enero de 2021, de Jairo Alonso, el peluquero con quien mantuvo una relación de cerca de cinco años.

Isabel Díaz Ayuso y Alberto González se conocieron poco después de que ella confirmara el fin de su relación sentimental con Jairo. De hecho fue en mayo de 2021 cuando vieron la luz las primeras imágenes de los dos juntos, muy cómplices y cariñosos, durante una escapada a Ibiza. Las instantáneas, que coparon la portada de la revista Lecturas en esos días, no gustaron demasiado a la natural de Chamberí. Precisamente, por su deseo de mantener fuera del foco mediático sus relaciones sentimentales y/o familiares. «No estoy contenta con las fotos que se han publicado. Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida. Echo de menos mi vida normal de antes», dijo durante su aparición en Mi casa es la tuya, el programa que conduce Bertín Osborne (68) en Telecinco. «¿Tú te crees, para un día que me voy?», añadió.

Quién es Alberto González

Alberto González tiene tres años más que Isabel Díaz Ayuso y trabaja como técnico sanitario en la misma ciudad que su chica preside. Es padre de tres hijos, fruto de una relación anterior, a los que todavía no sabemos si Díaz Ayuso conoce y; entre sus hobbies, se conoce que es un gran amante del deporte, aunque sin renunciar, eso sí, a algunos placeres de la vida. Todo un abanderado de la filosofía fofisana que tanto gusta a la política. «Hay personas que te hacen ser mejor persona, no tengo un hombre ideal. No aguanto el exceso de cuidado, me va el fofisano, como Russell Crowe, ese tipo de hombres me gusta, gente que disfruta la vida y que te hace sentir bien», confesó Ayuso en el programa antes citado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

No sabemos por el momento si la pareja planea pasar por el altar, lo que sí se conoce son las intenciones de Díaz Ayuso de ser madre. «Creo que es de las cosas más bonitas que puede hacer una mujer y que demuestra que somos capaces de todo. Es amor y sacrificio como sexo fuerte. Ahora, cada una ha de vivir libremente y con coherencia, decidiendo qué pasos da y, si lo hace, cuándo y con quién», explicó en una entrevista para Yo Dona.

«Siempre he sido muy familiar y siempre he querido hijos, pero también es verdad que me he volcado siempre en el trabajo y que he sido muy independiente. Es cierto que tenerlos joven tiene muchos beneficios, aunque he conocido a padres con más edad y están encantados», añadió.

Isabel Díaz Ayuso ya pronunció el ‘Sí, quiero’ en una ocasión

Isabel Díaz Ayuso ya tiene práctica en eso del altar, las perdices, el Sí, quiero y el lanzamiento del ramo de flores que señala la próxima boda. Pues cabe recordar, que antes de iniciar su relación con Jairo Alonso, la política estuvo con Sergio Hernández, un empresario vinculado al golf. Su matrimonio, no obstante, duró cuatro años.

A la ceremonia, pese a que Díaz Ayuso ya formaba parte del Partido Popular de Madrid, entonces con Esperanza Aguirre (71) al frente, no acudió ningún político.