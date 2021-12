Ha llegado el gran día. Celebrity Back Off se estrena este 16 de diciembre de la mano de Amazon Prime Video, plataforma audiovisual que ha apostado por el talent culinario en el que numerosos rostros conocidos han formado parte de él. El concurso de cocina tiene como objetivo principal el de elaborar los mejores postres en cada uno de los retos que se vayan presentando a lo largo de cada entrega. Este espacio ya ha sido emitido a través de la BBC y, gracias a su éxito se ha exportado a todo el mundo. Tanto es así que en nuestro país se celebra la primera edición.

Los encargados de conducir el formato son Paula Vázquez y Brays Efe -actor que interpreta a Paquita Salas en la ficción dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi-. Cada capitulo, que serán un total de diez, no llegarán a los 60 minutos de emisión. Además, para hacer más interesante la competición cada semana habrá un nuevo expulsado, que será aquel VIP que no logré alcanzar el nivel que exijan las pruebas.

Pero ¿quiénes serán los encargados de decidir quién continúa en Celebrity Back Off? Frédéric Bau, maestro chocolatero y director de L’Ecole du Grand Chocolat, y Clara Villalón, Chef y consultora gastronómica. Sin duda, dos personalidades muy importantes en el mundo de la pastelería.

Los concursantes

La primera edición del concurso más dulce está formada por famosos pertenecientes tanto al mundo del espectáculo como de la política. Por un lado, Esperanza Aguirre, personalidad que fue la presidenta del Partido Popular entre 2004 y 2016. No es la primera vez que da el salto a la televisión, pues también se atrevió a formar parte de Mask Singer, programa emitido en Antena 3 y presentado por Arturo Valls.

Chenoa, también es otras de las participantes del concurso de cocina que promete ser todo un éxito. La intérprete, que se encuentra en una especial de su etapa de su vida sentimental, ya que pronto se dará el ‘sí, quiero’ con su pareja, Miguel Sánchez Encinas, se ha lanzado a esta experiencia con muchas ganas e ilusión.

Soraya Arnelas, que ha sido madre recientemente, ha declarado a los medios de comunicación durante el estreno del concurso que está “muy emocionada”. “Ha sido una experiencia muy dulce porque, además a mí me pilló embarazada. Me ha encantado conocer al jurado y a mis compañeros. Vivimos la experiencia muy unidos. Al estar en esta situación de Covid convivimos las cinco semanas en el mismo hote”, ha explicado la cantante, muy orgullosa de su paso por Back Off. “Hemos aprendido mucho. Me pongo más nerviosa en el escenario que cocinando. Cocinar me relaja mucho. He pasado un concurso muy relajada”, ha revelado Arnelas.

También forman parte del equipo de participantes Andrés Valencoso, Joan Capdevila, Eduardo Iturralde, Adriana Torrebejano, Pablo Riverno, Paula Gonu, Esty Quesada (‘Soy una pringada’), Yolanda Ramos y James Rhodes.