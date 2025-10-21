Por qué Michelle Jenner nunca responde a las preguntas que todos quieren oír

Michelle Jenner se ha convertido en una de las invitadas más queridas de David Broncano, tanto en La Resistencia como en La Revuelta. La actriz, que ya acumula cinco visitas al programa, volvió a demostrar en su última aparición que, aunque es una de las intérpretes más reconocidas y queridas del panorama audiovisual español, mantiene intacto su carácter reservado y su habilidad para esquivar las preguntas más personales. En esta ocasión acudió para presentar su nuevo proyecto, la serie de terror Dime tu nombre, que se estrenará el 31 de octubre en Amazon Prime Video, coincidiendo con Halloween.

Durante la entrevista, Jenner mostró su característico sentido del humor y habló de una de sus pasiones ocultas: dar sustos. Recordó junto a Broncano la divertida anécdota que ya había mencionado Eduardo Noriega, su compañero en Nuestros amantes, cuando la actriz y una amiga suya decidieron disfrazarse de las gemelas de El resplandor para asustarle durante el rodaje. «Está en el top 3 de los sustos que he dado», reconoció entre risas, mostrando incluso el vídeo y la foto que inmortalizan el momento.

Aunque Michelle Jenner (Barcelona, 1986) lleva toda su vida delante de las cámaras, siempre ha procurado mantener su vida personal alejada del foco mediático. «Una cosa es el trabajo y otra la vida, que no tiene por qué ser pública. Me gusta conservar un poco el misterio», explicó. Esa filosofía de vida le ha permitido compaginar una sólida carrera profesional con una vida tranquila y discreta, algo poco habitual en el mundo del espectáculo.

Su pasión por la interpretación le viene de familia. Hija del actor de doblaje Miguel Ángel Jenner -voz habitual de Samuel L. Jackson, Bryan Cranston o Jean Reno- y de la bailarina y actriz Martine Husson, Michelle creció rodeada de arte. Su hermano, David Jenner, también se dedica al doblaje y ha dado voz a personajes tan populares como Sam en El Señor de los Anillos. Con semejante entorno, no sorprende que Michelle comenzara su carrera cuando apenas tenía dos años, doblando anuncios de televisión. Poco después se consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje español, interpretando a Hermione Granger en Harry Potter o al niño Giosuè en La vida es bella.

El gran salto a la fama le llegó en 2005 con Los hombres de Paco, donde interpretó a Sara Miranda. Su historia de amor con Lucas, interpretado por Hugo Silva, se convirtió en una de las más emblemáticas de la televisión española, dejando frases míticas como «Parece que va a llover». Desde entonces, Jenner ha demostrado una gran versatilidad en series como Isabel, donde dio vida a la reina Isabel la Católica, La catedral del mar, La cocinera de Castamar o El secreto del orfebre.

En lo personal, Jenner siempre ha sido reservada. Su primer novio conocido fue el actor Javier Hernández, con quien mantuvo una relación durante varios años. Más tarde se la relacionó con el cantante Leiva, una historia que inspiró al músico a componer temas como Eme, reflejo del desamor tras su ruptura. También se la vinculó con el actor José Lamuño, aunque nunca confirmaron oficialmente su relación. En 2012 comenzó una historia más estable con Javier García, un adiestrador canino ajeno al mundo del espectáculo. Con él formó una familia y en 2019 nació su hijo, Hugo. Durante años vivieron en el campo, donde la actriz encontró la paz y la desconexión que tanto valora: «Soy muy de naturaleza. Tengo un huerto y me encanta cuidar de él», confesó en una entrevista. Sin embargo, en 2023 se hizo pública su separación tras más de una década juntos.

Lejos de dramatismos, Michelle ha seguido enfocada en su carrera y en su hijo. En 2024 volvió a ser noticia al ser fotografiada junto al director Hugo Stuven, con quien trabajó en Dime tu nombre. Aunque no han confirmado su relación, las imágenes de ambos compartiendo gestos de cariño durante el rodaje alimentaron los rumores.