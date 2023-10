Fue hace escasos días cuando Michelle Jenner se convirtió en protagonista de la crónica social de nuestro país no por nada que tuviera que ver con su trayectoria profesional como actriz. Más bien por todo lo contrario: su vida privada e íntima. La intérprete de Nuestros amantes o Julieta ha puesto fin a su relación de más de una década con el adiestrador de perros, Javier García. Si bien no han trascendido, por el momento, los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar un nuevo rumbo por separado, sí se conoce que la decisión se tomó antes del verano. De ahí, que no los hayamos visto disfrutar de unas vacaciones en familia, junto al pequeño Hugo, que llegó a sus vidas a mediados de 2019.

El noviazgo de Michelle y Javier vio la luz después de que fueran fotografiados juntos en 2012, en actitud muy cariñosa y cómplice. Desde entonces, no han vuelto a trascender imágenes de los novios más allá de las instantáneas que cada uno ha querido compartir en sus respectivas redes sociales, donde suman más de ochocientos mil seguidores. Asimismo, a él no se le ha visto, siquiera, acompañando a su chica a ninguno de los eventos u estrenos a los que acude con regularidad; ni tampoco a la entrega de premios de la industria para los que ha sido galardonada e incluso premiada, como los Premios Sant Jordi de Cinematografía o los Premios Ondas.

Michelle Jenner y Javier García en Málaga / Gtres

Es digno de mención en este sentido, no obstante, que Javier García es una de las pocas parejas sentimentales que se le han conocido a Michelle, junto con el actor Javier Hernández, conocido por sus papeles en series de éxito como El Barco o Amar es para siempre. Javier y Michelle se conocieron en 2005. Entonces, ambos vivían en Barcelona, aunque muy pronto se trasladaron a Madrid para consolidar un amor que pese a sus deseos, no fue para siempre. La pareja terminó cuatro años después.

Tras romper con Javier, Jenner comenzó un romance con Leiva. Ambos se conocieron durante la grabación de una de las canciones que conformó el disco solidario X! Fin: Juntos por el Sáhara, publicado para recaudar fondos para ayudar a paliar el problema de la lactancia de los recién nacidos en la región al norte de África mediante la compra de camellas lecheras, pues el agua en la zona está contaminada, los bebés saharauis no pueden tomar leche en polvo y las camellas, además de servir como medio de transporte, proporcionan alimento. En el disco, cabe recordar, participación otros quince dúos compuestos por actores y músicos.

El cantante Leiva en el Festival de San Sebastián / Gtres

Con el cantante madrileño, Michelle estuvo hasta principios de 2012, y no, aunque fueron muchos los fanáticos de Los hombres de Paco que apostaron después por una historia de amor que traspasara la pantalla entre la joven y Hugo Silva, la natural de Barcelona rehízo su vida sentimental con el adiestrador de perros y el padre de su hijo.