Puede que pocos lo recuerden, pero José Manuel Montalvo, modelo y ex Míster España, jugó un papel clave en la historia de Rosa Benito y Amador Mohedano. Sobre todo, a raíz de que ambos coincidiesen durante su paso por Supervivientes 2011. La conexión entre el modelo y Benito fue inmediata; tanto, que él se convertía en uno de los principales apoyos para Rosa durante los meses que pasó en Honduras. Una experiencia que llevaba a la cuñada de Rocío Jurado a replantearse por completo su vida y ponerle punto y final a su matrimonio con Amador.

«Creo que se me está yendo mi juventud tontamente y lo que me queda lo quiero disfrutar, lo tengo más claro que el agua», reflexionaba Benito en directo desde los Cayos Cochinos. Unas declaraciones que dejaban entrever que se estaba replanteando seriamente su futuro. Dicho y hecho, ya que a la salida del concurso decidió poner fin a más de tres décadas de matrimonio.

José Manuel Montalvo. (Foto: Gtres)

La comentada amistad entre Montalvo y Rosa Benito

Mientras que, en el caso de Montalvo, él también dejaba entrever que Rosa no le era del todo indiferente. Tanto es así, que llegaba a definirla como «el capricho de cualquier chaval». «Es una mujer a la que quiero y la que admiro y me parece estupendo si tiene que hacer un cambio en su vida y eso le aporta felicidad», opinaba al respecto. Es más, aseguraba que no se sentía en absoluto culpable por haber «influido» en cierta forma dentro de la pareja. «Me sentiría muy bien si mi mujer me estuviera dando la oportunidad de cambiar las cosas para ser más feliz. No tengo ningún sentimiento de culpa ni de vergüenza», declaraba contundente. Eso sí, pese a que él negó cualquier tipo vínculo romántico con Benito, los rumores les persiguieron con fuerza durante bastante tiempo.

Rosa Benito y José Manuel Montalvo en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

El paso del ex Míster España por Supervivientes fue algo breve, ya que aguantó apenas siete semanas. Sin embargo, no necesitó más para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la edición. Dos años después, Montalvo volvía probar suerte en otro reality, Campamento de Verano, donde se alzaba con la victoria. A partir de ese momento, el modelo tomaba la decisión de alejarse del foco mediático. De hecho, se ha volcado por completo con su faceta empresarial al frente de Grupo Premium, una empresa que gestiona hoteles y restaurantes en Málaga. Además, también ha decidido blindar por completo su vida personal, sobre la que apenas han trascendido detalles.

José Manuel Montalvo durante su paso por ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

La actual vida del ex Míster España: padre de familia y as de los negocios

Lo poco que se sabe, es gracias a sus propias confesiones en una entrevista de carácter profesional. «Soy de Madrid, pero tengo dos niños malagueños y ya me considero parte de esta ciudad», contaba durante una breve intervención en la televisión local. Ocasión, que también aprovechaba para aclarar que su vinculación con el mundo de los realities ya formaba parte del pasado.

De hecho, tal y como asegura en su perfil de Linkedin, su principal objetivo ahora mismo sería «contribuir al crecimiento y la innovación del sector hotelero, aportando valor a la comunidad y al medio ambiente, y generando oportunidades para el talento local».