El próximo destino vacacional de Georgina y Cristiano que entierra definitivamente su pasado

No hay mal que cien años dure. Hace ya más de un año que Georgina Rodríguez y la familia de su novio, el futbolista Cristiano Ronaldo, enterraron el hacha de guerra. Después de años de malos entendidos, el encargo del jugador a su hermana Katia Aveiro (ex Supervivientes) de acercar posturas entre Gio y su madre, Dolores Aveiro, ha dado sus frutos. En el mundial de futbol de Catar, en 2022, se dieron los primeros pasos para el acercamiento que se fue afianzando durante el 2023. Ahora, en 2024, todo parece ir a las mil maravillas y prueba de ello es el último movimiento de la pareja con el que dan carpetazo, parece que de manera definitiva, a los malos rollos del pasado. La de Jaca y el portugués han decidido por segundo año consecutivo terminar sus vacaciones de verano en el Algarve y con ellos todo el clan Aveiro: madre, hermanos, conyujes y sobrinos. LOOK te lo cuenta, en exclusiva.

Cuando Cristiano Ronaldo dio el salto del Sporting de Lisboa al Manchester, a principios de la década de los 2000, se compró una villa en una urbanización de la localidad algarvia de Vilamoura. Durante su primera etapa de jugador y mientras no tuvo una pareja asentada, los veranos eran pasado en familia en esa casa, al sur de Portugal. Con la llegada de Georgina, Cristiano se abrió al mediterráneo: Sardeña, St Tropez, Mallorca…fueron algunos de los destinos habituales en los últimos veranos. Sin embargo, ya el verano pasado, la pareja decidió regresar a los orígenes del deportista.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Con el acercamiento de Georgina a su familia política, y con el fin de normalizar las relaciones, CR7 volvió a compartir vacaciones con el resto de su clan, juntando en su villa a todos: Dolores y su novio, Andrade, Katia, su marido brasileño y sus hijos, Elma y su hija, y su hermano Hugo junto a su familia. Junto a ellos, Gio y los niños. Una bonita estampa familiar que se vuelve a repetir este año. Según ha podido saber LOOK, Cristiano, Gio y sus hijos han volado este pasado lunes desde Arabia Saudí hasta el aeropuerto de Faro donde ya se encuentran algunos miembros de la familia Aveiro.

Juntos pero no muy revueltos

La primera en llegar fue la matriarca, la madre del jugador, conocida coloquialmente como doña Dolores. Ha sido la encargada de abrir la casa familiar y dejarla a punto para la llegada del resto de los miembros del clan. No obstante, la casa, aunque es muy grande, no tiene capacidad para tanta gente, y fuentes de toda solvencia cuentan a este digital que Cristiano y su mujer han alquilado otra villa, cediendo la familiar a la madre, hermanos y sobrinos del exmadridista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

De esta manera la familia estará unida y junta, pero no muy revuelta, lo que da pie a que todos estén a gusto, sin estar pegados. Dolores podrá disfrutar de todos sus nietos y sus hijos al completo, se compartirán comidas y cenas, pero cada uno tendrá también su espacio y independencia, algo de lo que Georgina, a pesar del acercamiento, es muy defensora.

Katia Aveiro: la cuñada adorada

Para que este acercamiento se hiciera realidad, mucho ha contribuido la hermana menor de CR7. Katia ha sido desde el primer momento la más cercana a la hispano-argentina y buena muestra de ello es lo que dijo en Oh Filhos Calem-se, el videocast de la revista lusa Nova Gente, presentado por el actor Viriato Quintela y el tertuliano y manager de artistas, Ricardo Azedo. Katia fue la invitada la semana pasada y se deshizo en halagos hacia Georgina: «Quiero mucho a mi cuñada Georgina. Mira, nos llevamos muy bien. El bolso que llevo hoy, un Kelly de Hermés, me lo regaló ella las pasadas navidades». Una prueba más de que la armonía reina en casa de los Aveiro-Rodriguez. Y es que familia solo hay una y entre todos han conseguido unirla y preservarla con el sol algarvio como testigo.