Isabel Pantoja está atravesando un momento realmente complicado. Sus problemas han condicionado la hoja de ruta que tiene por delante y lo peor de todo es que parece no haber solución. Ninguno de sus hijos está dispuesto a dar el brazo a torcer. No quieren hablar con ella y consideran que la situación ha llegado demasiado lejos. Lo peor de todo es que sus circunstancias familiares no son el único obstáculo al que debe enfrentarse. En LOOK hemos hecho un análisis de su delicada situación.

Isabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

Conflictos familiares

Una de las preocupaciones a las que se enfrenta la cantante es la situación familiar que tiene con Kiko Rivera e Isa Pantoja. Sus hijos, que no se hablan entre sí, tampoco mantienen ningún tipo de relación con la viuda de Paquirri. Después de varias idas y venidas, la unión se ha roto por completo y actualmente se encuentra en un punto de no retorno muy difícil de revertir.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa Pi. (Foto: Gtres)

Tanto es así que la hija de Isabel Pantoja, que se encuentra en un avanzado estado de gestación, no ha recibido ningún mensaje por parte de la futura abuela. A esta ruptura familiar se le suma la pérdida de doña Ana, un durísimo golpe para la sevillana.

El destierro de Cantora

Hace meses que Isabel Pantoja abandonó la finca que posee en Medina Sidonia. Se trata de una enorme propiedad que heredó, junto a su hijo Kiko, de Francisco Rivera Paquirri y que ha sido su hogar durante muchos años.

Imagen de Cantora. (Foto: Gtres)

Han sido diversos los motivos que han llevado a Isabel y a su hermano Agustín a trasladarse a Madrid. Uno de los más importantes ha sido la rutina hospitalaria que tiene que seguir la cantante tras varios ingresos en diversos hospitales.

Un hermético estado de salud

A todos los frentes abiertos de la intérprete de Marinero de luces se le unen sus contratiempos de salud. Después del último paso por el hospital , parece que la enfermedad que sufre está más controlada y, pese a que tiene revisiones rutinarias, la tonadillera descansa en su casa de Madrid acompañada de su inseparable hermano Agustín Pantoja.

Por estricta prescripción médica y como desencadenante de este bache de salud, la tonadillera ha tenido que hacer una pausa en su gira y ha cancelado numerosos conciertos. Un hecho tras el cual se ha visto afectada su economía.

Problemas judiciales y económicos

El episodio que más mermó el ánimo de Isabel Pantoja fue su paso por la cárcel de Alcalá de Guadaíra. Un hecho al que se vio abocada tras su noviazgo con Julián Muñoz y que la llevó a estar en prisión con una condena de 2 años y unos días. Fue acusada de un delito de blanqueo de capitales por la Audiencia Provincial de Málaga, un hecho que había sido ejecutado durante la época en la que fue pareja del ex alcalde de Marbella.

Isabel Pantoja entrando en la cárcel. (Foto: Gtres)

Pese a que su ingreso en la cárcel duró tan solo dos tercios de la condena estipulada hasta que consiguió la libertad, este hecho supuso un fuerte varapalo anímico para la familia Pantoja.