Isa Pantoja está embarazada. La noticia salió a la luz esta misma semana y como era de esperar las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más esperadas era la de María del Monte, quien, precisamente ha sido vista en la estación de ave de Sevilla este 15 de noviembre. En un primer momento ha asegurado que ella se encuentra bien y, después ha respondido a las preguntas sobre la colaboradora de televisión.

«Sin lugar a dudas que a la vida lleguen personas es extraordinario, lo malo es que se vayan», ha comentado con una gran sonrisa. Sin embargo, ha preferido, como es habitual, optar por el silencio al ser preguntada por Isabel Pantoja y cómo se habría tomado la noticia del embarazo de su hija «Yo, ahí…», ha indicado discretamente.

La tonadillera ha insistido en que si Isa es feliz ella también lo es. Tampoco ha querido hablar sobre si se había puesto en contacto con ella. «Yo no voy a decir nada porque mis cosas prefiero llevarlas yo», ha dicho al mismo tiempo que ha comentado que desea que el bebé venga bien. «Yo lo que quiero es que sea feliz», ha asegurado antes de marcharse.

Estas declaraciones se producen un día después de que Isa Pantoja se sentara en el plató de Vamos a ver, donde indicó que no quería pronunciarse acerca de si había o no hablado con la cantante sobre su estado de buena esperanza. Sin duda, gesto con el que Isa blindó a María del Monte.

Un reciente acercamiento

Isa Pantoja y María del Monte estuvieron un tiempo distanciadas, sin embargo, tras la entrevista de Isa en ¡De Viernes! en la que habló del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín o los problemas con su hermano Kiko Rivera, entre otras cosas, su relación cambió. De hecho, la cantante se llegó a pronunciar tras las declaraciones de la creadora de contenido. «Sabéis que yo llevo muchos años en los que he dicho que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí quiero decir algo. Quiero decir que si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Me parece una barbarie. Nada más. Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer toda la vida. Y ella lo sabe», dijo María del Monte. Unas palabras que Isa Pantoja agradeció en Vamos a ver. «He hablado con ella después de mi entrevista. He sentido su amor y su apoyo», confesó.

La felicitación de Kiko Rivera

Si bien Kiko Rivera e Isa Pantoja están distanciados desde hace algún tiempo, el artista quiso dedicar un mensaje a su hermana vía Instagram. «Una nueva vida siempre es motivo de celebración», comenzó diciendo. «Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte», añadió. «¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud», terminó el DJ.